Чи припинить Трамп допомогу Україні: експерт розкрив, що зміниться на фронті

Загородній вважає, що військова допомога Україні за Трампа, щонайменше, збережеться на тому самому рівні.

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Чи припинить США допомогу Україні / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Facebook

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Чи збережеться військова допомога Україні за Трампа

Що може змінитись на фронті України

На сайті Главред відбувся чат із політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім. Спілкуючись із читачами, він розповів за яких умов за Трампа збережеться військова допомога США Україні. Експерт також розкрив, що на нашу країну чекає без цієї допомоги, що буде з фронтом.

У жодній пропозиції від оточення Трампа не йдеться про скорочення військової допомоги Україні. Загородній зазначив, що навіть Ді Венс говорить про те, що США готові допомагати Україні в обмін на відмову від НАТО і зупинку на лінії розмежування, тобто хоч і висуваються певні умови, зберігається готовність допомагати нашій країні.

"Тому я думаю, що за Трампа військова допомога збережеться, і ця допомога буде, принаймні, не меншою, ніж за Байдена. Хоча ми бачили, як демократи затримували цю допомогу і розповідали нам при цьому казки про те, що в усьому винні республіканці, які затримували ухвалення законопроєкту, що передбачає виділення допомоги на 60 мільярдів доларів. Проте закон ухвалили, причому ще у квітні, а гроші досі так і не були виділені. Крім того, до недавнього часу не були дозволені удари по території Російської Федерації тощо. Адже Трамп не тримав за руки демократів, не даючи Байдену все це робити - це не робилося з якихось внутрішньополітичних причин", - додав експерт.

Які витрати у НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Загалом, військова допомога Україні за Трампа, щонайменше, збережеться на тому самому рівні.

"Однак не виключено, що Трамп піде за планом Помпео: 500 мільярдів доларів ленд-лізу - і беріть усе, що хочете. Цей варіант не можна виключати, але, щоб він реалізувався, Україна над цим має працювати. Звичайно ж, без американської військової допомоги нам буде дуже складно, це зрозуміло. А от фінансова допомога, наприклад, бюджетні дотації, думаю, скоротиться. Такий базовий сценарій, з якого ми маємо виходити. У такому разі має допомагати або Європа, або інші країни - у них гроші на це є", - зазначив Загородній.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім, у якому експерт розповів про запуск ленд-лізу для України Трампом і близький удар США по економіці РФ:

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Офісі Президента України повідомили, що Україна може отримати ядерну зброю від США. Метою є не отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію Росії як агресора.

У Держдепі США заявили, що США готові скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва. За умовами цього документа, економічна допомога - близько 10 мільярдів доларів - надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.

У США схвалили надання Україні протипіхотних мін. Після нещодавнього дозволу Білого дому застосовувати далекобійну зброю для завдання ударів углиб країни-агресора Росії президент США Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.

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