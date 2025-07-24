Після відмови припиняти вогонь: росіяни частково зруйнували легендарний Привоз

Справжній символ Одеси серйозно постраждав внаслідок дій росіян.

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В ОП прокоментували удар росіян по Привозу одразу після переговорів у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

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Росіяни вдарили по історичному центру Одеси

Внаслідок атаки серйозно постраждав ринок Привоз

Жодної військової користі від ударів Росія не отримала

Країна-агресорка Росія, після відмови припиняти вогонь, знову атакувала цивільне населення у великих містах України. Зокрема в Одесі постраждав історичний центр.

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. За його словами, жодної військової користі від цих ударів росіяни не отримують. Чиновник наголосив, що окупанти "просто хворі на голову".

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Водночас очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про те, що на легендарному ринку Привоз, який є справжнім символом міста та відомий своєю атмосферою, колоритом і широким асортиментом товарів, ворожий дрон випалив два торгових павільйони.

Ще один ворожий безпілотник влучив прямо посеред Приморського бульвару - улюбленого місця прогулянок як одеситів, так і туристів, яке входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Там вибиті вікна, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лави.

"А ще житловий будинок: руйнування з 5 по 8 поверхи. Четверо постраждалих людей та кішка. Всім медична допомога була надана на місці, нині поранені продовжують лікуватися амбулаторно. Також пошкоджені адміністративна будівля та АЗС", - додав Кіпер.

На місцях триває ліквідація наслідків російської атаки, а правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Атака на Україну 24 липня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 липня російська армія масовано атакувала Одесу ударними БпЛА. У результаті пошкоджено цивільну інфраструктуру та пам'ятки архітектури. У місті спалахнули пожежі, зокрема горить і знаменитий ринок Привоз.

Крім цього внаслідок ворожих ударів зруйновано житлову 9-поверхівку в Одесі. Без житла залишилися люди, які проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи. Горіли квартири на 5-му та 6-му поверхах одного з під'їздів. Є загроза обвалення конструкцій.

Також російські війська завдали удару по Черкасах. У місті прогриміли вибухи, було чутно роботу протиповітряної оборони. Унаслідок російської атаки виникли пожежі. Постраждали щонайменше семеро людей.

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Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

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