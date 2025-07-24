Зруйнована 9-поверхівка, поранені люди, пожежі: подробиці пекельної ночі в Одесі

Коротко:
- В Одесі знищено квартири, травмовано людей, спалахнули пожежі
- Зруйновано житловий багатоповерховий будинок
- Окупанти атакували ринок Привоз
Вночі 24 липня Одеса пережила пекельну ніч. Російська окупаційна армія масовано атакувала місто ударними безпілотниками.
Як повідомили у ДСНС, унаслідок ворожих ударів зруйновано житлову 9-поверхівку. Без житла залишилися люди, які проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи. Горіли квартири на 5-му та 6-му поверхах одного з під'їздів. Є загроза обвалення конструкцій.
Співробітники ДСНС евакуювали 33 мешканців і врятували п'ятьох - їх заблокувало у квартирах.
На місці удару працювали кінологи - чотирилапі рятувальники шукали ймовірних постраждалих.
Також окупанти атакували знаменитий ринок Привоз.
Рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі та торгових павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.
Атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 24 липня російські війська завдали удару по Черкасах. У місті прогриміли вибухи, було чути роботу протиповітряної оборони. Унаслідок російської атаки виникли пожежі. Постраждали щонайменше семеро людей.
Дивіться відео - Вночі РФ атакувала Одесу, Миколаїв і Черкаси:
У ніч на 22 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу і Суми.
В Одесі внаслідок атаки в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загоряння адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, постраждала 1 людина.
У ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар.
Під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей. Окупанти атакували Україну дронами, ракетами "Кинджал", "Калібр" і Х-101/55.
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