Зруйнована 9-поверхівка, поранені люди, пожежі: подробиці пекельної ночі в Одесі

Співробітники ДСНС евакуювали 33 жителів і врятували п'ятьох - їх заблокувало у квартирах.

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Внаслідок ворожих ударів зруйновано житлову 9-поверхівку / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

В Одесі знищено квартири, травмовано людей, спалахнули пожежі

Зруйновано житловий багатоповерховий будинок

Окупанти атакували ринок Привоз

Вночі 24 липня Одеса пережила пекельну ніч. Російська окупаційна армія масовано атакувала місто ударними безпілотниками.

Як повідомили у ДСНС, унаслідок ворожих ударів зруйновано житлову 9-поверхівку. Без житла залишилися люди, які проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи. Горіли квартири на 5-му та 6-му поверхах одного з під'їздів. Є загроза обвалення конструкцій.

відео дня

Співробітники ДСНС евакуювали 33 мешканців і врятували п'ятьох - їх заблокувало у квартирах.

На місці удару працювали кінологи - чотирилапі рятувальники шукали ймовірних постраждалих.

Також окупанти атакували знаменитий ринок Привоз.

Рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі та торгових павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 24 липня російські війська завдали удару по Черкасах. У місті прогриміли вибухи, було чути роботу протиповітряної оборони. Унаслідок російської атаки виникли пожежі. Постраждали щонайменше семеро людей.

Дивіться відео - Вночі РФ атакувала Одесу, Миколаїв і Черкаси:

У ніч на 22 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу і Суми.

В Одесі внаслідок атаки в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загоряння адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, постраждала 1 людина.

У ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар.

Під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей. Окупанти атакували Україну дронами, ракетами "Кинджал", "Калібр" і Х-101/55.

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