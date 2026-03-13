Рус
Під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Борейко

Ангеліна Підвисоцька
13 березня 2026, 15:00оновлено 13 березня, 16:21
Володимир Борейко загинув у ДТП.
Під Києвом у ДТП загинув Володимир Борейко / Колаж: Главред, фото: Главред

Що відомо:

  • Під Києвом сталася смертельна ДТП
  • У ДТП загинув український еколог Володимир Борейко

Під Києвом загинув відомий український еколог, природоохоронець Володимир Борейко. Відомо, що він загинув у ДТП. Про це повідомила у Facebook дружина Борейка, спецкореспондентка "Нової газети" в Україні Ольга Мусафірова.

Обставини події поки що невідомі.

"У ДТП під Києвом загинув мій чоловік, Володимир Борейко, відомий український еколог. Про час і місце похорону наша родина повідомить пізніше. Прошу поставитися з розумінням і не дзвонити мені зараз", — написала Ольга.

Володимир Борейко
У ДТП загинув Володимир Борейко / фото: скріншот

Хто такий Володимир Борейко

Володимир Борейко – український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого в 1999 році. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони навколишнього середовища.

Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації – перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Первоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, – боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні – вовків.

Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку.

Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність він затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – Світан
