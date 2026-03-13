Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зміна цілей для сильнішого тиску: РФ готує удари по нових об’єктах, що відомо

Марія Николишин
13 березня 2026, 15:03
Світан підкреслив, що по енергетиці удари також будуть, але вже не такі масовані.
Зміна цілей для сильнішого тиску: РФ готує удари по нових об’єктах, що відомо
Куди битиме Росія навесні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Росія змінить цілі для ударів по Україні
  • Ворог може атакувати залізниці, автодороги чи мости
  • Також окупанти будуть наносити удари по водопостачанню

З настанням весни та тепла цілі для російських ударів зміститься з енергетики на логістику. Країна-агресор може атакувати залізниці, автодороги, мости, тягові підстанції та на все інше, що пов’язано з пересуваннями. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан.

"Саме навесні починаються активні пересування, на відміну від зими, коли немає можливості проводити масштабні наступальні операції. Тому Росія активніше завдаватиме ударів по логістиці", - наголосив він.

відео дня

За його словами, Росія також буде наносити удари по водопостачанню та інфраструктурним об'єктам такого плану, щоб чинити тиск на українське суспільство.

"По енергетиці удари будуть, але в міру можливості, оскільки вже зараз, при плюсових температурах, починається зниження споживання електроенергії. Тож до осені росіяни будуть наносити удари по вищезазначених цілях", - зауважив Світан.

Як зміняться удари РФ на фронті

Експерт додав, що зараз на полі бою росіяни витрачають основні торішні ресурси, тому на деяких напрямках можливе зниження інтенсивності бойових дій.

Однак, на його думку, окупанти однозначно залишатимуть можливість здійснювати масовані удари на фронті, особливо ближче до 9 травня.

"Зараз у Росії розпочнеться період накопичення, так звана оперативна пауза, що супроводжуватиметься зменшенням або припиненням бойових дій. Вироблені в цей час засоби та боєприпаси, а також підготовка особового складу будуть накопичуватися для використання в літній кампанії 2026 року, яка може стартувати на початку літа або ближче до осені, під туманами, як це було в 2025-му", - підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Світан наголосив, що на полі бою у росіян не буде жодних серйозних позитивних змін у найближчі місяці, але вони будуть активно тиснути на українські тили, завдаючи ударів балістичними та крилатими ракетами.

"Єдиний момент – за рахунок війни на Близькому Сході може зменшитися використання Росією "Гераней" проти нас, оскільки частина "Гераней" зараз піде на Іран, а не полетить на наші голови. Мабуть, це єдиний плюс від війни на Близькому Сході для України", - підсумував він.

Зміна цілей для сильнішого тиску: РФ готує удари по нових об’єктах, що відомо
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів про наслідки війни в Ірані для України та Росії, а також про зміну цілей російських ракетних ударів по Україні навесні-влітку:

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 13 березня російська армія атакувала Балаклію в Харківській області. Зафіксовано кілька "прильотів" ворожих БПЛА по території житлової забудови.

Увечері 12 березня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одеської області. В результаті атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту.

Крім того, військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія проводить тренування та передислокацію стратегічної авіації, а також споряджає бомбардувальники Ту-95 ракетами, що може свідчити про підготовку до масштабної атаки на Україну.

Читайте також:

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України ракетний удар Роман Світан атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Поки США дарують $10 млрд РФ, Україну просять про допомогу: підсумки переговорів у Парижі

Поки США дарують $10 млрд РФ, Україну просять про допомогу: підсумки переговорів у Парижі

16:19Війна
Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату нового похолодання

Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату нового похолодання

16:14Синоптик
Зміна цілей для сильнішого тиску: РФ готує удари по нових об’єктах, що відомо

Зміна цілей для сильнішого тиску: РФ готує удари по нових об’єктах, що відомо

15:03Україна
Реклама

Популярне

Більше
Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

Долар увімкнув турборежим: чи буде курс по 50 і що чекає на гривню, тривожний прогноз

Долар увімкнув турборежим: чи буде курс по 50 і що чекає на гривню, тривожний прогноз

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

Останні новини

16:31

Голуби не повернуться на балкон: хитрий спосіб дає стовідсотковий результат

16:25

Київ отримав нові трамваї: яким маршрутом вони курсуватимутьФото

16:22

"Знову разом": Андрій Бєдняков вразив мережу сімейними фото

16:22

На берег викинуло дивну істоту: вона була вкрита зеленою "шерстю"

16:19

Поки США дарують $10 млрд РФ, Україну просять про допомогу: підсумки переговорів у Парижі

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанРосія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – Світан
16:14

Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату нового похолодання

16:04

Від цін округлюються очі: улюблений напій українців вже на вагу золота

16:02

СБУ вибиває ключові нафтові вузли рф, - експерт про нові удари дронів Служби

15:49

"Розкидатися офіцерами такого рівня недолуго": військовий експерт пояснив призначення Дейнека командиром бойового підрозділу

Реклама
15:47

Де не можна ставити ліжко: названо помилки, які заважають спати

15:29

Кому молитися про сімейне благополуччя 14 березня: яке церковне свято

15:25

"Раджу не гавкати": Лукашенко несподівано пригрозив Україні й НАТО

15:18

"Бийся запекло": Дуейн Джонсон звернувся до українських військовихВідео

15:03

Зміна цілей для сильнішого тиску: РФ готує удари по нових об’єктах, що відомоВідео

15:00

Під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Борейко

14:56

Війська РФ мають нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

14:56

Українців закликали не викидати старі компакт-диски: у чому причина

14:49

Вибухнув 5-бальний шторм: Україна під ударом магнітної бурі

14:43

Гороскоп Таро на завтра, 14 березня: Тельцям — обирати мир, Ракам — складна карта

14:14

У Путіна заговорили про нові переговори з Україною і "збіг інтересів" з США

Реклама
14:09

Українське слово з понад 40 синонімами: що таке "хуга" і чому воно таке унікальне

14:05

Бонні з "Щоденників вампіра" народила первістка і показала його обличчя — деталі

14:00

"Тіло не любить насильства": Наталія Татарінцева розповіла секрети підготовки до літаВідео

13:48

Закінчиться дорогим ремонтом: головні помилки водіїв під час економії пальногоВідео

13:46

Як позбутися від плісняви на стінах: це можна зробити без ремонту

13:31

Продають за копійки: у секонд-хенді в заможному районі ховалися "скарби"Відео

13:19

Тетяна Литвинова продемонструвала стильні образи на весну

13:11

Стало відомо, скільки доріг держзначення в Україні перебуває в аварійному стані

13:01

"Сьогодні не стало": помер зірка фільму "Пригоди Електроніка"

12:55

РФ створила нову ракету Х-101П для ударів по Україні і готує запуск - що відомо

12:49

Сестра Єфросиніної з онукою Ющенка надули губи для фотосесії

12:44

Заморозки та штормовий вітер: які області України опиняться під ударом негоди

12:27

Бур'яни висохнуть та перетворяться на пил: простий рецепт для городуВідео

12:27

Не для слабаків: Сінді Кроуфорд без макіяжу показала свої ранкові ритуали

12:09

Секретний будинок без вікон у Мангеттені: що приховує 29-поверховий гігант

12:07

Як говорити з ветеранами: на 2+2 покажуть фільм "Інструкція майбутнього"

12:04

В Україні значно зростуть стипендії: скільки платитимуть і кого торкнуться зміни

11:58

Дівчина "повернула назад" старіння своїх батьків: що допомогло

11:43

"Погана історія": Танчинець з'явився з новою дружиною і заговорив про дітей

11:34

Проїзд дорожчає по Україні: де вже підняли ціни, хто стримує тарифи і чому це неминуче

Реклама
11:33

Готував замах на Білецького: СБУ спіймала агента РФ у лавах ЗСУФотоВідео

11:16

На Рівненщині погіршиться погода: синоптики попереджають про небезпеку

11:04

Названо нові ціни на овочі в Україні: що подешевшало

11:00

Коли завершать ремонт доріг після зими: що кажуть у Агентстві відновлення

10:59

"Ціни злетять у космос": озвучено тривожний прогноз щодо вартості нафтиВідео

10:30

Не дайте себе обдурити: як викрити брехуна за 10 секунд

10:10

Наталка Денисенко висловилася про свою вагітність: "Вирішу поділитися"

10:00

Припинення вогню може нашкодити Україні: в США зайняли неочікувану позицію

09:46

"Прильоти" і пожежа: Росія завдала удару дронами по порту в Одеській області

09:35

Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти