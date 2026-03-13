Зміна цілей для сильнішого тиску: РФ готує удари по нових об’єктах, що відомо

Світан підкреслив, що по енергетиці удари також будуть, але вже не такі масовані.

Куди битиме Росія навесні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Росія змінить цілі для ударів по Україні

Ворог може атакувати залізниці, автодороги чи мости

Також окупанти будуть наносити удари по водопостачанню

З настанням весни та тепла цілі для російських ударів зміститься з енергетики на логістику. Країна-агресор може атакувати залізниці, автодороги, мости, тягові підстанції та на все інше, що пов’язано з пересуваннями. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан.

"Саме навесні починаються активні пересування, на відміну від зими, коли немає можливості проводити масштабні наступальні операції. Тому Росія активніше завдаватиме ударів по логістиці", - наголосив він. відео дня

За його словами, Росія також буде наносити удари по водопостачанню та інфраструктурним об'єктам такого плану, щоб чинити тиск на українське суспільство.

"По енергетиці удари будуть, але в міру можливості, оскільки вже зараз, при плюсових температурах, починається зниження споживання електроенергії. Тож до осені росіяни будуть наносити удари по вищезазначених цілях", - зауважив Світан.

Як зміняться удари РФ на фронті

Експерт додав, що зараз на полі бою росіяни витрачають основні торішні ресурси, тому на деяких напрямках можливе зниження інтенсивності бойових дій.

Однак, на його думку, окупанти однозначно залишатимуть можливість здійснювати масовані удари на фронті, особливо ближче до 9 травня.

"Зараз у Росії розпочнеться період накопичення, так звана оперативна пауза, що супроводжуватиметься зменшенням або припиненням бойових дій. Вироблені в цей час засоби та боєприпаси, а також підготовка особового складу будуть накопичуватися для використання в літній кампанії 2026 року, яка може стартувати на початку літа або ближче до осені, під туманами, як це було в 2025-му", - підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Світан наголосив, що на полі бою у росіян не буде жодних серйозних позитивних змін у найближчі місяці, але вони будуть активно тиснути на українські тили, завдаючи ударів балістичними та крилатими ракетами.

"Єдиний момент – за рахунок війни на Близькому Сході може зменшитися використання Росією "Гераней" проти нас, оскільки частина "Гераней" зараз піде на Іран, а не полетить на наші голови. Мабуть, це єдиний плюс від війни на Близькому Сході для України", - підсумував він.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 13 березня російська армія атакувала Балаклію в Харківській області. Зафіксовано кілька "прильотів" ворожих БПЛА по території житлової забудови.

Увечері 12 березня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одеської області. В результаті атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту.

Крім того, військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія проводить тренування та передислокацію стратегічної авіації, а також споряджає бомбардувальники Ту-95 ракетами, що може свідчити про підготовку до масштабної атаки на Україну.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

