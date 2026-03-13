Бонні з "Щоденників вампіра" народила первістка і показала його обличчя — деталі

Кет Грем назвала ім'я свого малюка.

Кет Грем народила сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Кет Грем, imdb.com

Кет Грем народила сина

Як актриса назвала первістка

Американська актриса Кет Грем повідомила шанувальникам радісну новину — вона вперше стала мамою. Фотографіями з малюком знаменитість поділилася в Instagram.

Зірка "Щоденників вампіра" не тільки повідомила про поповнення в родині, а й одразу розкрила ім'я малюка.

"Ласкаво просимо у цей світ, Просперо "Сперо" Найма Вуд", — написала Грем.

Кет Грем зараз / фото: instagram.com, Кет Грем

Бонні з "Щоденників вампіра" також порушила традицію зірок приховувати обличчя своїх дітей і відразу опублікувала знімки, на яких можна детально розглянути її сина. Спокійний малюк посміхався на руках мами, яка навіть після пологів знайшла час на макіяж і легку укладку.

Нагадаємо, що про вагітність Кет оголосила в грудні 2025 року. У повідомленні актриса відразу розкрила стать дитини.

Син Кет Грем / колаж: Главред, фото: instagram.com, Кет Грем

"Ми з моїм коханим Браяном раді оголосити, що чекаємо на хлопчика. Ця подорож була наповнена такою радістю, вдячністю та любов'ю. Ми відчуваємо себе неймовірно благословенними і не можемо дочекатися наступного розділу", — заявила тоді Грем.

Про особу: Кет Грем Кет Грем — американська актриса, співачка, модель, музична та виконавча продюсерка, танцівниця та філантропка, повідомляє Вікіпедія. Найбільш відома роллю Бонні Беннет із телесеріалу "Щоденники вампіра". Учениця відомої української танцівниці Олени Грицак. Актриса підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення і в 2024 році відвідала українських дітей у Будапешті.

