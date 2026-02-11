Рус
"Сім'я патріотів": загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацією

Інна Ковенько
11 лютого 2026, 13:44
34-річний чоловік - демобілізований боєць із ампутацією, який загинув у власному домі, куди його сім’я переїхала зовсім недавно.
Батько родини, в будинок якої влучив дрон у Богодухові, був демобілізованим військовим з ампутацією
Батько родини, в будинок якої влучив дрон у Богодухові, був демобілізованим військовим з ампутацією / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Дрони РФ вбили батька і трьох дітей у Богодухові
  • Чоловік був демобілізованим військовим із ампутацією після поранення
  • Родина лише нещодавно переїхала до нового будинку в Богодухові

34-річний батько, який загинув разом із трьома дітьми під час російського удару дроном у Богодухові ввечері 10 лютого, був демобілізованим військовим.

Про це розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко, повідомляє Суспільне Харків.

"Це сім'я з нашої громади, з села Сковородинівки. Батько родини воював. Він з інвалідністю повернувся з війни, без половини ноги, у нього протез. Його дружина раніше жила в Олександрівці, але вийшла за нього заміж", - йдетья в повідомленні.

Зазначається, що близько тижня тому - на початку лютого - сім’я придбала будинок у Богодухові й переїхала туди. До мобілізації вони жили в Новій Водолазі, куди чоловік повернувся після служби, зазначає очільник громади.

Коваленко також зазначив, що брат загиблого чоловіка - теж військовий: "Демобілізувався після поранення, рідний брат. Сім'я патріотів".

Що відомо про удар по Богодухову 10 лютого

Як писав Главред, у Богодухові близько 23:30 10 лютого російський дрон зруйнував приватний будинок. Там проживала родина з п’яти людей, яка лише за кілька днів до цього переїхала до новопридбаного будинку.

Як повідомили у Золочівській сільраді, загинули однорічна Мирослава, дворічні близнюки Іванко й Владик, та їхній 34-річний батько.

Мати родини, яка перебуває на 35-му тижні вагітності, отримала важкі поранення - вибухову травму, черепно-мозкові ушкодження, контузію та опіки. Її стан залишається серйозним.

Пізніше у Богодухівській центральній районній лікарні повідомили, що стан жінки задовільний, малюк не постраждав. Постраждалу забрали рідні, шпиталізації вона не потребує.

Також постраждала 73-річна сусідка, у якої медики зафіксували гостру реакцію на стрес. За попередніми даними, удар було завдано безпілотником типу "Герань-2".

Українців попередили про масовану атаку РФ

Російські окупаційні війська, ймовірно, готують новий масований удар із застосуванням балістичних ракет по Україні. Метою ворога може стати Київ і Київська область. Про це 10 лютого повідомили моніторингові канали.

На найближчі 72 години оголошено червоний рівень загрози у зв'язку з імовірністю масового комбінованого удару по Україні.

В останні дні противник активно проводив розвідувальні дії на заході країни, зокрема в Житомирській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях.

Як і раніше, основним об'єктом атак залишається критична інфраструктура — під загрозою вся територія держави, насамперед енергетичний сектор.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів опинився Вільнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них - дитина.

В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина.

Увечері 8 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Працювали сили ППО.

'Сім'я патріотів': загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацією
Шахед / Інфографіка: Главред

