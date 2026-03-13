"Бийся запекло": Дуейн Джонсон звернувся до українських військових

Голлівудський актор записав відеозвернення до командира ЗСУ.

Дуейн Джонсон підтримав Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дуейн "Скеля" Джонсон

Дуейн "Скеля" Джонсон звернувся до командира 425-го окремого штурмового полку

Що він побажав воїну

Відомий голлівудський актор Дуейн Джонсон записав відеозвернення до командира 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого. Відео з'явилося в Instagram полку.

Скеля згадав, що український захисник є його фанатом, тому актор вирішив висловити йому свою підтримку. У своїй промові знаменитість зробив посилання до назви полку, яка співзвучна з його псевдонімом.

Дуейн Джонсон зараз / фото: instagram.com, Дуейн "Скеля" Джонсон

"Від однієї "Скелі" до іншої. Брате, я надсилаю тобі любов із "залізного раю". Я щойно закінчив своє тренування і подумав, що буде доречно надіслати тобі це повідомлення, бо чув, що ти мій фанат. Це честь для мене", — сказав Джонсон.

Дуейн підкреслив, що командир повинен проявляти лідерські якості, щоб вести за собою солдатів, і побажав Юрію Гаркавому мужності в цьому.

"Знаю, що ти командуєш солдатами. Надсилаю тобі силу і підтримку. Надсилаю тобі ману, яка йде звідси (від серця — прим. ред.). Мені шкода, що це випало на твою долю, але ти народився для цього. Ти народився, щоб вести за собою, бо твоє ім'я — Скеля", — заявив він.

Дуейн Джонсон — звернення до українських військових / скрін з відео

Голлівудський актор попросив командира передати його привітання українським захисникам.

"Я ціную тебе і передай усім хлопцям мої найкращі побажання. Будь сильним і, як каже мій добрий друг, бийся запекло", — заявив Дуейн Джонсон.

Про особу: Дуейн Джонсон Дуейн Джонсон — американський кіноактор, підприємець, музикант, співак, реслер. Його вважають одним із найвидатніших реслерів усіх часів, до початку акторської кар'єри він вісім років виступав у WWE. Фільми з його участю зібрали понад 14,9 мільярда доларів по всьому світу, що робить його одним із найкасовіших і найвисокооплачуваніших акторів у світі. Першою кінороллю Джонсона стала роль у фільмі "Мумія повертається" (2001). Наступного року він виконав свою першу головну роль у фентезійному бойовику "Цар скорпіонів". У наступні роки зіграв велику кількість ролей у бойовиках, серед яких — "Швидше за кулю" (2010 рік) і "Стукач" (2013 рік), але світову славу Джонсону принесла участь у п'ятій та наступних серіях кримінального бойовика "Форсаж". Сценарист Кріс Морган спеціально під Джонсона переписав роль агента Люка Хоббса. Окрім виконання амплуа героя бойовиків, Джонсон проявив себе як комедійний актор, знявшись у фільмах "План гри" (2007 рік), "Зубна фея" (2010 рік) та "Кров’ю і потом: анаболіки" (2013 рік). За підсумками 2018 року видання Forbes оприлюднило інформацію про те, що Джонсон став найбільш високооплачуваним актором у світі.

