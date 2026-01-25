'Слуга народу' Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині: що відомо

Нардепа у критичному стані госпіталізували до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

"Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині / Колаж: Главред, фото: t.me/zinkevich_igor

Головне:

Нардеп Орест Саламаха потрапив у смертельне ДТП під Львовом

Квадроцикл нардепа зіткнувся з маршруткою

На жаль, врятувати його не вдалося

У неділю ввечері, 25 січня, у селі Сокільники на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю квадроцикла і маршрутки.

Водієм квадроцикла був народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18:40 у селі Сокільники на напрямку до Малечковичів. За попередніми даними, водій квадроцикла виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення.

Пізніше Зінкевич повідомив, що внаслідок аварії народний депутат загинув у лікарні о 20:00.

Спочатку повідомлялося, що його у важкому стані везуть до реанімації.

Місце ДТП на Львівщині / Фото: t.me/zinkevich_igor

Місце ДТП на Львівщині / Фото: t.me/zinkevich_igor

Що відомо про Ореста Саламаху

Орест Саламаха - народний депутат Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу", обраний у 2019 році за округом №121 у Львівській області як безпартійний. Він є членом однойменної фракції та Комітету з питань бюджету. Під час президентських виборів 2019 року був довіреною особою Володимира Зеленського.

Наприкінці 2022 року Саламаха підтримав містобудівну реформу (законопроєкт №5655), яку критикували за орієнтацію на інтереси забудовників і зменшення впливу громадськості на процес відбудови. Через суспільний резонанс станом на початок 2024 року документ так і не був підписаний президентом і залишався нечинним.

У 2020 році депутат виступив проти створення консультативної ради при Тристоронній контактній групі з участю представників ОРДЛО, не підтримавши позицію власної фракції. Того ж року він увійшов до ради Львівської обласної організації партії "Слуга народу".

До обрання народним депутатом Саламаха працював у компанії свого тестя ТОВ "Буд Інвест Ком", що займається забудовою, обіймаючи керівні посади у сфері постачання та будівництва. Раніше займався торгівлею. У 2013 році закінчив "Львівську політехніку" за спеціальністю "Менеджмент і логістика", а у 2018 році - Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Правознавство".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 січня 2026 року помер депутат від партії "Слуга народу" Олександр Кабанов. Йому було 53 роки. Про це повідомив нардеп Жан Беленюк.

28 травня 2025 року помер депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Сергій Швець після тривалої боротьби з важкою хворобою.

21 квітня 2025 року помер народний депутат із групи Відновлення України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Володимир Мороз. Народний обранець помер на 58-му році життя.

