'Раджу не гавкати': Лукашенко несподівано пригрозив Україні й НАТО

Самопроголошений президент Білорусі видав чергову порцію погроз на адресу НАТО.

Лукашенко погрожує дістати до країн НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru,

Ключові тези Лукашенка:

Білорусь готова відповісти на удари по "Орєшніку"

Мінськ має ракети для ураження цілей на відстані 70–200 км

Блірусь не планує атакувати сусідні столиці, лише захищатиме свою територію

Білорусь готова "дістати" країни НАТО, якщо вони розглядатимуть розгорнутий на білоруській території російський ракетний комплекс "Орєшнік" як легітимну воєнну ціль. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає агентство "Белта".

Лукашенко пригрозив Альянсу "відповіддю", якщо об'єкти на білоруській території опиняться під прицілом. Він порадив представникам НАТО "не гавкати", натякнувши, що Білорусь має засоби для завдання ударів на відстані 70-200 кілометрів.

"Ви що, думаєте, якщо вони законною ціллю вважатимуть об'єкти на території Білорусі, я буду спати й спостерігати. 70 км можу, 200 км. У нас є, чим дістати. Тому я б їм радив не брязкати язиком і не гавкати. Вважають "Орєшнік" законною ціллю - будь ласка", - сказав він.

Водночас Лукашенко підкреслив, що Мінськ не планує завдавати ударів по сусідніх столицях, але готовий захищати свою територію.

"Я не кажу, що ми завтра бахнемо цим "Орєшніком" у Вільнюсі, Варшаві чи Києві. Боронь Боже. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не бахнув "Орєшнік", ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії", - додав самопроголошений президент Білорусі.

Окрім погроз, Лукашенко вирішив розповісти, як саме він збирається захищати російські ракетні комплекси. За його словами, "Орєшнік" - це мобільна зброя, яку планують ховати за допомогою фальш-цілей.

"Десяток помилкових цілей. Тобто на маршрут вийде 10 машин. Зверху подивилися - десять "Орєшніків". А він буде один. Тому на будь-яку отруту завжди знайдеться протиотрута", - заявив білоруський лідер.

РС "Рубіж" / Інфографіка: Главред

"Орєшнік" в Білорусі - що відомо

Як повідомляв Главред, у вересні минулого року у Білорусі розпочалося будівництво нової військової бази біля Мінська, на якій планується розміщення російських ракет Орєшнік.

Раніше повідомлялося, що ракети "Орєшнік" вже перебувають на бойовому чергуванні в Білорусі. З цієї території до Києва вони можуть долетіти менш ніж за 2 хвилини.

Крім цього, у грудні 2025 року Лукашенко допустив, що Білорусі можуть передати з Росії до десяти ракетних комплексів "Орєшнік". За його словами, цього вистачить для безпеки країни.

Про персону: Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року. З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі. Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні. В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

