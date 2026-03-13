Вибухнув 5-бальний шторм: Україна під ударом магнітної бурі

Ця магнітна буря може негативно вплинути на самопочуття людини.

Україна під атакою потужної магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що ви дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну незабаром накриє нова магнітна буря. Вона може вплинути на самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Країну кілька днів трясла 4-бальна магнітна буря. 12 березня вона стала слабшою. Однак уже сьогодні, 13 березня, потужність магнітної бурі раптово зросла до п'яти балів. Очікується, що 14-15 березня потужність бурі знизиться до 4-х балів.

Україна під атакою потужної магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 6 спалахів класу С і В. Повідомляється, що 13 березня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 20%. Ймовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 25 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може викликати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і літніх, тому в цей день їм слід бути обережними", - йдеться в повідомленні.

Вплив магнітної бурі на людину / Инфографика Главред

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

