Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату нового похолодання

Найближчими вихідними в Україні пануватиме тепла й суха погода, та вже надалі очікується поступове зниження температури.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Найближчими вихідними в Україні очікується суха та сонячна погода. Водночас температура повітря стане прохолоднішою порівняно з попередніми днями. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні впродовж 14-15 березня

"14-15 березня в Україні втримається суха сонячна погода. Південно-східний вітер трохи нівелюватиме сонячний прогрів, буде рвучким, часом навіть із штормовими поривами", - йдеться в повідомленні. відео дня

Вдень температура становитиме від +9 до +12 градусів, на заході та півдні буде тепліше - від 12 до 17 градусів тепла. Уночі та вранці очікується від -1 до +5 градусів.

Погода у Києві 14-15 березня

У столиці вихідними буде сухо та сонячно. Вітер південно-східний, помірний, іноді рвучкий.

Уночі температура складе +2…+5 градусів, удень у суботу та неділю очікується +10…+12 градусів.

Подальший прогноз

За прогнозом синоптикині, надалі в Україні очікується поступове зниження температури повітря.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, у суботу, 14 березня, на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, проте вночі та вранці місцями можливий слабкий туман.

Також відомо, що погода на Львівщині буде теплою завдяки полю підвищеного атмосферного тиску. Подекуди повітря прогріється до 20 градусів тепла.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що вже з 14 березня в Україні стане свіжіше, вдень прогнозується +10…+11 градусів. А з 17 березня температура повітря знизиться до +4…+10 градусів.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

