Від цін округлюються очі: улюблений напій українців вже на вагу золота

Коротко:
- У світі стрімко ростуть ціни на каву
- Вартість напою може впасти лише на початку 2027 року
- В Україні кава подорожчала щонайменше на 55 гривень
Попри падіння світових цін на сировину, один із найпопулярніших напоїв у світі – кава продовжує дорожчати для споживачів. Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що наразі роздрібні ціни продовжують зростати через затримку у ланцюгах постачання та високі витрати виробників.
"Кавові компанії закупили зерна кілька місяців тому за значно вищими цінами, тому зараз змушені працювати з дорогими запасами", - йдеться у повідомленні.
Крім того, здешевлення на ринку сировини може відчутися для споживачів лише на початку 2027 року.
Ціни на каву в Україні
Згідно даних Мінфін, середньомісячні ціни на каву по магазинах у лютому 2026 в Україні складали 665,64 гривень за упаковку вагою 210 гр.
Однак, впродовж минулого місяця спостерігалися й стрибки вартості напою до 685,80 гривень за упаковку. Крім того, у січні середня ціна кави складала 610,20 гривень, що демонструє подорожчання щонайменше на 55 гривень.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, восени були хороші врожаї овочів, що дозволило зробити якісні запаси продуктів. Таким чином, динаміка цін на базові овочі зараз є позитивною для споживачів.
Також відомо. що з наближенням Великодня попит на яйця в Україні зросте, і це викличе зростання цін. Подорожчання відбудеться за 10-14 днів до свята.
Крім того, в Україні фіксується дефіцит гречки, тому зростанню цін сприятиме поступове скорочення запасів цієї крупи.
Читайте також:
- Ціни на три категорії продуктів різко підскочать - що і коли подорожчає
- Ціни на молочку в Україні можуть різко піти вгору: експерт назвав причину
- "Фантазувати можна про 200 грн/л": що буде з цінами на пальне в Україні
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред