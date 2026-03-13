Від цін округлюються очі: улюблений напій українців вже на вагу золота

Ціни ростуть через затримку у ланцюгах постачання та високі витрати виробників.

Що відбувається з цінами на каву / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

У світі стрімко ростуть ціни на каву

Вартість напою може впасти лише на початку 2027 року

В Україні кава подорожчала щонайменше на 55 гривень

Попри падіння світових цін на сировину, один із найпопулярніших напоїв у світі – кава продовжує дорожчати для споживачів. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що наразі роздрібні ціни продовжують зростати через затримку у ланцюгах постачання та високі витрати виробників.

"Кавові компанії закупили зерна кілька місяців тому за значно вищими цінами, тому зараз змушені працювати з дорогими запасами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, здешевлення на ринку сировини може відчутися для споживачів лише на початку 2027 року.

Ціни на каву в Україні

Згідно даних Мінфін, середньомісячні ціни на каву по магазинах у лютому 2026 в Україні складали 665,64 гривень за упаковку вагою 210 гр.

Однак, впродовж минулого місяця спостерігалися й стрибки вартості напою до 685,80 гривень за упаковку. Крім того, у січні середня ціна кави складала 610,20 гривень, що демонструє подорожчання щонайменше на 55 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, восени були хороші врожаї овочів, що дозволило зробити якісні запаси продуктів. Таким чином, динаміка цін на базові овочі зараз є позитивною для споживачів.

Також відомо. що з наближенням Великодня попит на яйця в Україні зросте, і це викличе зростання цін. Подорожчання відбудеться за 10-14 днів до свята.

Крім того, в Україні фіксується дефіцит гречки, тому зростанню цін сприятиме поступове скорочення запасів цієї крупи.

