Майже половина українців соромляться уклоністів: результати опитування

Деякі українці (близько 43%) зізналися, що соромляться за співвітчизників, які під час повномасштабної війни ухиляються від мобілізації.

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Деякі українці (близько 43%), визнають, що відчувають до ухильників почуття сорому / колаж Главред, ДПСУ та УНІАН

Частина українців зізналася, що соромляться за співвітчизників, які під час повномасштабної війни ухиляються від мобілізації до лав ЗСУ . Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціальної і політичної психології НАПН спільно з Асоціацією політичних психологів України.

Соціологи зазначили, що суспільне ставлення до мобілізації нині вкрай суперечливе. З одного боку, більше половини респондентів (53,9%) згодні з твердженням "ухильників від мобілізації можна зрозуміти - ніхто не хоче вмирати". Не згодні з цим лише 17,2% і ще близько 29% не мають чіткої відповіді. Найбільшу лояльність у цьому питанні готові проявити жителі південних областей, серед яких понад 70% вважають, що охочих ухилитися від мобілізації можна зрозуміти.

Водночас фахівці зафіксували, що близько 43% респондентів "відчувають сором за чоловіків, які переховуються від мобілізації". Серед жителів південних регіонів таких респондентів близько половини.

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"Суперечливе ставлення до мобілізації, яке може проявлятися і на рівні суспільної свідомості, і у свідомості окремих громадян, є вагомим викликом для військово-політичного керівництва держави та потребуватиме застосування психологічно обґрунтованих заходів для ефективного забезпечення мобілізації", - кажуть соціологи.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Опитування в Україні та Росії

У Росії все більше хочуть переговорів з Україною і чекають бідності, повідомляли восени соціологи Russian Field. При цьому згідно з опитуванням близько 39% росіян підтримують продовження війни проти України.

Більшість жителів РФ за війну проти України і "хочуть переговорів" - такі результати листопадового опитування в Росії від Левада-Центру. Підтримка війни - 74%. Продовження окупаційних дій росіян підтримали 36% респондентів.

Більше половини українців готові боротися з РФ навіть без допомоги Заходу, йдеться в опитуванні КМІС, яке соціологи провели в листопаді-грудні. Зокрема, 58% українців вважають, що потрібно й надалі боротися з російською агресією, навіть якщо західна допомога істотно скоротиться.

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