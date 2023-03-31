93% українців вірять у перемогу України у війні, 50% чекають, що вона настане до кінця 2023 року - опитування

Серед тих, хто вірить у перемогу України, 50% вважають, що ця перемога настане до кінця 2023 року.

Українці впевнені в перемозі / 14 ОМБр Романа Великого, 10 ОГШБр Едельвейс

Більшість українців впевнені в перемозі над російським агресором, майже половина з них вірять у перемогу до кінця 2023 року.

93% українців вірять у перемогу України у війні. Не вірять - лише 3,5% опитаних. З серпня минулого року позиція українців щодо перемоги не змінилися, йдеться в результатах опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Переконані в перемозі України переважна більшість жителів усіх макрорегіонів (83,5% жителів Східного регіону, 91% жителів півдня і 96% жителів Західного і Центрального регіонів).

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Не вірять у перемогу України 9% жителів Сходу, 3% жителів півдня, 2,5% - Центрального регіону і 1% жителів Заходу країни.

Результати опитування / Центр Размкова

Серед тих, хто вірить у перемогу України, 50% вважають, що ця перемога настане до кінця 2023 року, 26% - що вона відбудеться через 1-2 роки, 7% - через 3-5 років, 1% - не раніше ніж через 5 років, і 0,4% - що вона навряд чи настане за їхнього життя.

Результати опитування / Центр Разумкова

Війна в Україні

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що країна-агресор Росія може воювати ще максимум два роки-до кінця 2024 року. Далі у неї просто не вистачить сил продовжувати це. Однак РФ може" здутися " ще швидше, якщо проти неї посилять санкції.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський натякнув на контрнаступ ЗСУ. Він заявив, що російська окупаційна армія втрачає значні сили в місті Бахмут Донецької області, ворог видихається, і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються.

Нагадаємо, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський висловив думку, що західні держави не допустять поразки України у війні з РФ, адже в такому випадку це буде їх поразкою. Зараз західні партнери вже не будуть відступати і продовжать надавати українцям допомогу для захисту від агресора.

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