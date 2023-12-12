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Понад половина українців готова боротися з РФ навіть без допомоги Заходу - опитування

Анна Ярославська
12 грудня 2023, 15:40
Українців навіть не лякають загрози для територій, які зараз контролюються Києвом.
ВСУ, прапор рф
58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки. Попри складнощі та ризик зниження західної допомоги, понад половина українців готова продовжувати боротися з російськими окупантами.

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології. Респондентам запропонували два сценарії розвитку подій:

  1. Бойові дії припиняються. Україна зберігає контроль над територіями, які зараз контролюються, а окуповані території офіційно не визнаються частиною Росії. Захід надає Україні серйозні гарантії безпеки або навіть членство в НАТО. Однак звільнення окупованих територій відкладається в невизначене майбутнє;
  2. Бойові дії тривають. Україна продовжує намагатися тиснути на російських окупантів і шукати слабкі місця, що перешкоджає їм закріплювати свою владу на окупованій території. Також є можливість, хоч і повільно, але потроху звільняти території. Але також є загроза для територій, які зараз контролюються Україною.

Більшість респондентів - 58% - схиляються до думки, що навіть у разі суттєвого скорочення західної допомоги слід все одно продовжувати бойові дії для тиску на окупантів, навіть з урахуванням ризиків для контрольованих Україною територій.

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При цьому кожен третій респондент (32%) вважає, що краще піти на припинення бойових при дійсно серйозних гарантіях безпеки від Заходу, навіть якщо звільнення окупованих територій затягнеться на невизначений термін.

Решта 10% не змогли визначитися зі своєю думкою.

58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії,
58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії,/ kiis.com.ua

Опитування було проведено 29 листопада − 9 грудня 2023 року.

Військова допомога Україні від США

У Вашингтоні досі не вдалося досягти загальної згоди щодо бюджету на наступний рік, в якому передбачена фінансова підтримка України. Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони наголошує, що не слід розглядати це як трагедію.

Видання Reuters з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями, повідомляє, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість піти на поступки республіканцям у Сенаті й підтримати пункт про безпеку кордонів США в законопроекті про додаткове фінансування, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.

11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до США.

12 грудня президент США Джо Байден прийме українського лідера в Білому домі.

Нинішній візит є третім візитом Зеленського до Вашингтона з моменту початку війни в Україні. Він відбувається в критичний момент переговорів Конгресу про надзвичайну допомогу Україні.

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війна в Україні військова допомога соціологічне опитування
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