55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus - опитування

Більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати Україні далекобійні ракети Taurus

https://glavred.net/world/55-nemcev-podderzhivayut-plan-sholca-ne-davat-vsu-rakety-taurus-opros-10508836.html Посилання скопійоване

В цілому з канцлером Шольцем в питанні ракет Taurus погоджуються 55% респондентів / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і"Вікіпедія"

Більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати ЗСУ далекобійні ракети Taurus. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом YouGov на замовлення агентства DPA.

В цілому з канцлером погоджуються 55% респондентів, а неправильною його позицію вважають 26%.

Серед респондентів-прихильників "Вільних демократів" його підтримують 57%, Християнсько-Ддмократичний союз – 53%, "зелених" – 40% (і 34% ‒ протилежної думки).

відео дня

Серед виборців Соціал-демократичної партії підтримують 59% опитаних, виборців правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" — 79%, партії "лівих" — 49%.

В цілому, думки щодо німецької військової допомоги для України розділилися - 39% вважають, що Німеччина "зайшла занадто далеко" в цьому питанні, 29% — що рівень допомоги такий, як треба, 18% — що він недостатній.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-Шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ - наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту - 500 км. Базова модель ракети TAURUS оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини-кумулятивний, основний заряд - фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону і важких порід грунту. Вага фугасного заряду разом з корпусом становить 400 кг, в той час як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість – 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається по декількох системах: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) і MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет в період з 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн доларів США.

Крилаті ракети Taurus для України

Керівник МЗС Дмитро Кулеба в середині вересня сказав, що є прогрес у переговорах зі Штатами і ФРН щодо далекобійних ракет Taurus і ATACMS. Діалог продовжується.

У ФРН зробили заяви щодо передачі Україні ракет Taurus. Міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що Німеччина не відмовляється передавати Києву Taurus, але спочатку треба вирішити організаційні питання.

Але трохи пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ, написали журналісти The Wall Street Journal. Згідно з їхньою версією, якщо Берлін і передасть ракети Києву, їх дальність може бути скорочена.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.