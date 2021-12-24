Майже половина українців вважає реальним новий напад РФ на Україну - опитування

49,2% українців вважають реальним новий напад РФ на Україну / Фото Reuters

Майже половина українців - 49,2% - вважає реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. При цьому 41,4% впевнені, що вторгнення не буде. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Також 57,8% опитаних вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади щодо запобігання вторгнення Росії. Вважають зусилля достатніми 27,1%.

kiis.com.ua

Водночас 39,2% респондентів вважають, що прийняття вимоги Володимира Путіна не брати Україну в НАТО послабить безпеку України, оскільки лише посилить агресивність господаря Кремля щодо України.

Вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна щодо України – 29,7%. Ще 31,1% респондентів не визначилися зі своєю думкою.

читайте такожДо кінця 2022 року більшість українок повинні стати на військовий облік: чи готові жінки служитиЯк повідомляв Главред, результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг в жовтні 2021, свідчать, що територіальну цілісність України у разі появи відповідної загрози готові зі зброєю в руках захищати 59% українців. У 2019-му році таких було 56%, 2017% – 54%, 2012 – 33%.

Реклама

Можливе вторгнення Росії в Україну

30 жовтня американське видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку біля кордонів України.

10 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. У своєму зверненні глава держави підкреслив, що українська армія готова дати відсіч.

15 листопада британське видання Financial Times писало про те, що співробітники західних спецслужб мають дані, які свідчать про "високу ймовірність" повномасштабного російського вторгнення в Україну. У своїх прогнозах експерти спираються не лише на дані про концентрацію близько 90 тисяч російських військовослужбовців поруч з українським кордоном, а й на деякі інші дані секретного характеру.

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Як писало видання The New York Times, Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну.

10 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. За його словами, російська влада сказала про це Америці та світу, а самому Зеленському про цю обіцянку повідомив глава Білого дому Джо Байден.

читайте такожМосква загрожує війною Європі через Україну: Лавров вибухнув новим ультиматумом

16 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз біля українських кордонів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент щонайменше в 500-600 тисяч. Щоби наростити наступальні сили, Москві буде потрібно понад 24 години.

18 грудня було опубліковано нові докази стягування російських армійських частин до українських кордонів. Видання Medium показало кадри, на яких зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом і Брянськом. Також, згідно з новими даними, рух військ Росії помічено поблизу кордону з Білоруссю, недалеко від північного кордону України.

20 грудня секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що російська військова присутність біля кордонів України збільшилася, але "не дуже критично". За його словами, зараз немає необхідності запроваджувати воєнний стан, але якщо вона з'явиться, рішення ухвалять негайно.