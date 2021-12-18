Опубліковано нові фото перекидання військ РФ на кордон з Україною

Росія перекидає війська на кордон України / сайт Міноборони РФ

Росія продовжує нарощувати військову міць біля кордонів з Україною. Опубліковані нові докази перекидання армійських частин.

Нові кадри публікує видання Medium. На них відображені місця дислокації військових Росії біля кордонів України.

Яку техніку і куди перекидає РФ

На фото зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом і Брянськом. Також, згідно з новими даними, рух військ Росії помічено поблизу кордони з Білоруссю, недалеко від північного кордону України.

/ medium.com

"Враховуючи велику кількість обладнання, що накопичується біля кордону з Україною, і порівняно невеликий розмір відомих таборів, можна припустити, що є кілька інших прихованих невеликих таборів, таких як розкиданих по Курській і Брянській областях", - зазначає видання.

/ medium.com

Супутникові знімки і фотографії переміщення російських військ були зроблені DFRLab з 9 по 14 грудня.

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/ medium.com

Війська Росії біля кордонів України

Про концентрацію військових підрозділів РФ біля рубежів України наприкінці жовтня повідомили американські видання The Washington Post і Politico. Вони продемонстрували супутникові знімки передислокації російських військ.

Зустріч Байдена і Путіна по відеозв'язку відбулася 7 грудня. За підсумками переговорів у Білому домі повідомили, що Байден підтримав Україну, засудив дії РФ щодо військ біля українських кордонів і не надав Москві гарантій про нерозширення НАТО на схід і відмови Києва на курс до Північноатлантичного альянсу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не відмовиться від планів щодо вступу в НАТО натомість на гарантії Москви, оскільки українська держава не вірить обіцянкам РФ.

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