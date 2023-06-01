Чому ЗСУ не можуть вдарити по Іскандерах, якими РФ б'є по Києву: відповідь Ігната

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував новий ракетний удар окупантів РФ по Україні.
За його словами, Україна не може вдаватися до повітряних атак на пункти дислокацій оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" на території Росії за допомогою західної зброї. Про це він розповів у коментарі"Укрінформу".
Представник ПС ЗСУ пояснив, що це стало б порушенням зобов'язання перед міжнародними партнерами, яке взяв на себе Київ.
"Ми не атакуємо цілі на території Росії. Як говорить керівництво держави, є стратегія — ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", - пояснив він.
У той де час співрозмовник уточнив, що при пуску ракет з меж тимчасово окупованих території, ЗСУ можуть атакувати пункти дислокації всім наявним озброєнням.
Також він зазначив, що у Російської Федерації спостерігається дефіцит ракет "Іскандер".
"Є у них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", — додав Ігнат.
Ракетний удар по Києву
Нагадаємо, 1 червня окупанти РФ здійснили нову атаку на Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування по ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 з 10 випущених ракет, однак внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити в закрите бомбосховище. Отримали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці.
Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.
У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4: 30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.
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