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Чому ЗСУ не можуть вдарити по Іскандерах, якими РФ б'є по Києву: відповідь Ігната

Олексій Тесля
1 червня 2023, 16:45 оновлено 1 червня, 17:43
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ЗСУ не атакують західним озброєнням цілі на території Росії, пояснив Юрій Ігнат.
Юрій Гнат, ЗРК Patriot
Юрій Ігнат розповів про протидію ударам РФ / скріншот, Вікіпедія

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував новий ракетний удар окупантів РФ по Україні.

За його словами, Україна не може вдаватися до повітряних атак на пункти дислокацій оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" на території Росії за допомогою західної зброї. Про це він розповів у коментарі"Укрінформу".

Представник ПС ЗСУ пояснив, що це стало б порушенням зобов'язання перед міжнародними партнерами, яке взяв на себе Київ.

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"Ми не атакуємо цілі на території Росії. Як говорить керівництво держави, є стратегія — ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", - пояснив він.

У той де час співрозмовник уточнив, що при пуску ракет з меж тимчасово окупованих території, ЗСУ можуть атакувати пункти дислокації всім наявним озброєнням.

Також він зазначив, що у Російської Федерації спостерігається дефіцит ракет "Іскандер".

"Є у них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", — додав Ігнат.

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, 1 червня окупанти РФ здійснили нову атаку на Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування по ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 з 10 випущених ракет, однак внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити в закрите бомбосховище. Отримали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці.

Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4: 30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.

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Искандер війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
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