Чи переможно пройшов перший день саміту G7 для України: головне

Зеленський бере участь у саміті G7 третій рік поспіль. Зустріч семи країн-демократій знову значно присвячена Україні.

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В Італії пройшов перший день G7/ Колаж Главреда. Фото: ОП

У четвер, 13 червня, відбулося відкриття дводенного саміту "Великої сімки" (G7) в Італії. На захід втретє рік поспіль запрошують і президента Володимира Зеленського.

На полях саміту Зеленський також зустрівся з американським колегою Джо Байденом. Напередодні ЗМІ писали, що стосунки між президентами погіршилися, зокрема, через відсутність глави США на прийдешньому Саміті миру у Швейцарії.

Зустріч Зеленського і Байдена в Італії мала продемонструвати Україні, що її побоювання з приводу спроб Білого дому підштовхнути Київ до невигідного миру з Росією є надуманими.

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Перший день саміту G7, як і очікувалося, закінчився підписанням з Америкою "гарантій безпеки" зі США терміном на 10 років.

Розбираємо на Главреді головні події першого дня саміту "Великої сімки" в Італії.

Серед підписантів "гарантій" - Японія

Саміт в Італії розпочався не лише з дружніх потисків, обміном привітаннями та спільними селфі, а й вельми конкретними кроками з боку українських партнерів.

Однією з перших Зеленського зустріла Джорджа Мелоні, що зрозуміло, адже вона - господиня заходу на ці два дні. У своєму Telegram український президент згадав про розмову з прем'єркою Італії вельми лаконічно.

За його словами, з Італією обговорили подальші кроки Риму щодо забезпечення України системами ППО. Крім іншого, Італія зобов'язалася організувати Конференцію з відновлення України 2025 року.

Також Україна підписала з Японією "гарантії безпеки". У межах договору Токіо виділить Україні 4,5 мільярда доларів цього року і підтримуватиме її надалі протягом 10 років.

Договори про безпеку - Інфографіка Главреда

Використання 50 млрд "російських" доларів затверджено з одним "але"

G7 затвердила використання 50 млрд доларів від заморожених ще від початку повномасштабного вторгнення активів Росії для надання допомоги Україні, про що написала в Х глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Однак прем'єрка Італії Джорджа Мелоні уточнила, що йдеться про відсотки з цих активів, а не їхню конфіскацію.

Загалом сума активів РФ, заморожених державами G7 і ЄС, становить 325 млрд доларів.

"Гарантії безпеки" зі США на 10 років - основні положення

Фіналом першого дня саміту стала зустріч Зеленського з Байденом, на якій американський президент вкотре відповів, що не дозволяє Україні бити зброєю США далі Бєлгородської області, та укладення між країнами "гарантій безпеки".

Двостороння угода охоплює підготовку українських військових, спільні маневри і навчання, співробітництво у розмінуванні українських територій, кіберспівробітництво, надання "товарів і послуг оборонного призначення" тощо.

Також в угоді прописано пункт "справедливого миру", де Вашингтон документує, що "Україна не буде в безпеці доти, доки територіальну цілісність не буде повністю відновлено".

Угода також передбачає, що "будь-яка зі сторін" може вийти з неї. Але будь-яка угода, укладена на основі цих домовленостей, діятиме на тих самих умовах.

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