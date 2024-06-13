Офіційно: G7 погодила Україні $50 млрд від доходів російських активів

Технічні деталі будуть остаточно узгоджені найближчими тижнями.

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Зеленський взяв участь у спецзасіданні G7 в Італії / Колаж Главреда. Фото: ОП

Лідери країн G7 у четвер, 13 червня, погодили надання Україні кредитів на суму $50 млрд із використанням відсотків з російських суверенних активів, заморожених після вторгнення РФ в 2022 році.

План G7 для України заснований на багаторічному кредиті з використанням прибутку від приблизно $300 млрд заарештованих російських коштів, зазначає Reuters.

Технічні деталі будуть остаточно узгоджені найближчими тижнями. Додаткове фінансування надійде до кінця цього року.

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$50 млрд для України від заморожених активів РФ - головне

Спочатку це була американська ініціатива, що теоретично є позика Україні для погашення боргів надходженнями від заморожених активів РФ.

"Але якщо з тих чи інших причин російські активи будуть розморожені або надходжень від російських активів буде недостатньо для фінансування кредиту, то нам доведеться подумати про те, як розподілити навантаження за кредитом", - наголосив представник Макрона у коментарі французьким ЗМІ напередодні саміту "Великої сімки".

16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що закликає вилучити заморожені російські активи та використати їх на користь України.

Що таке G7? G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію і США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів. G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія. Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо. З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

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