УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Офіційно: G7 погодила Україні $50 млрд від доходів російських активів

Яна Ставська
13 червня 2024, 21:44оновлено 13 червня, 22:18
35
Технічні деталі будуть остаточно узгоджені найближчими тижнями.
Офіційно: G7 погодила Україні $50 млрд від доходів російських активів
Зеленський взяв участь у спецзасіданні G7 в Італії / Колаж Главреда. Фото: ОП

Лідери країн G7 у четвер, 13 червня, погодили надання Україні кредитів на суму $50 млрд із використанням відсотків з російських суверенних активів, заморожених після вторгнення РФ в 2022 році.

План G7 для України заснований на багаторічному кредиті з використанням прибутку від приблизно $300 млрд заарештованих російських коштів, зазначає Reuters.

Технічні деталі будуть остаточно узгоджені найближчими тижнями. Додаткове фінансування надійде до кінця цього року.

відео дня

$50 млрд для України від заморожених активів РФ - головне

Спочатку це була американська ініціатива, що теоретично є позика Україні для погашення боргів надходженнями від заморожених активів РФ.

"Але якщо з тих чи інших причин російські активи будуть розморожені або надходжень від російських активів буде недостатньо для фінансування кредиту, то нам доведеться подумати про те, як розподілити навантаження за кредитом", - наголосив представник Макрона у коментарі французьким ЗМІ напередодні саміту "Великої сімки".

16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що закликає вилучити заморожені російські активи та використати їх на користь України.

Що таке G7?

G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію і США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів.

G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія.

Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо.

З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Велика сімка війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Він дав слово": Зеленський розкрив нові деталі переговорів із Сі Цзиньпіном

"Він дав слово": Зеленський розкрив нові деталі переговорів із Сі Цзиньпіном

23:07 Україна
По тисячі солдатів кожного дня: в НАТО розкрили втрати РФ на Харківщині

По тисячі солдатів кожного дня: в НАТО розкрили втрати РФ на Харківщині

21:53 Україна
Офіційно: G7 погодила Україні $50 млрд від доходів російських активів

Офіційно: G7 погодила Україні $50 млрд від доходів російських активів

21:44 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Чому категорично не можна спати на двох подушках: суворі народні прикмети 22941

Чому категорично не можна спати на двох подушках: суворі народні прикмети

Гороскоп на завтра 14 червня: Овнам - великі втрати, Водолія - щаститиме до абсурду 9612

Гороскоп на завтра 14 червня: Овнам - великі втрати, Водолія - щаститиме до абсурду

Почався важкий період : Буданов - про армагеддон на фронті та наступ на Суми 2769

"Почався важкий період": Буданов - про "армагеддон" на фронті та наступ на Суми

Росіяни масово відступають на Харківщині: в ЗСУ пояснили дії окупантів 2504

Росіяни масово відступають на Харківщині: в ЗСУ пояснили дії окупантів

Останні новини

23:07

"Він дав слово": Зеленський розкрив нові деталі переговорів із Сі Цзиньпіном

22:47

Тетяну Лазарєву оголосили в розшук у РФ - коментар новоспеченої "кримінальниці"

22:45

"Мені подобається ця пара": кума Костянтина Меладзе висловилася про фіктивність його розлучення з Брежнєвою

22:12

"Що це натворили": Тіна Кароль заговорила про весілля

21:53

По тисячі солдатів кожного дня: в НАТО розкрили втрати РФ на Харківщині

За 3-4 роки Україна стане членом ЄС, і Москва з її посіпаками не стане на заваді – ОгризкоЗа 3-4 роки Україна стане членом ЄС, і Москва з її посіпаками не стане на заваді – Огризко
21:48

"Не на рівному місці прийшли": син зрадниці Повалій виправдав російських окупантів

21:44

Офіційно: G7 погодила Україні $50 млрд від доходів російських активів

21:29

Дантес зізнався, чи є у нього бронь від мобілізації, та подякував Мінкульту

21:29

Легендарний телеведучий розповів, чому зникло його спілкування з Данилком

Реклама
21:22

Медведєв здав Путіна з потрохамиПогляд

21:01

Найкрасивіші та найрозумніші: топ жіночих імен, які приносять щастя і гарну долюВідео

21:01

Україна і США підписали історичну угоду з безпеки

20:53

Від цього не застраховані: РФ може посилити ракетні удари по Україні

20:38

Новий скандал: Дженніфер Лопес спіймали на дивному поводженні з підлеглими

20:28

"Чула дивні звуки": жінка вийшла на вулицю і не повірила своїм очам

19:57

Краще, ніж в магазині: чим корисне домашнє вино з вишні у трилітровій банці

19:44

Як правильно сповідатися: з чого почати і як прийти до покаянняВідео

19:36

Будуть сильні зливи і похолодання: коли в Україну повернеться спека

19:28

Не поборов схеми, а очолив їх? Експерт про податкові махінації заступника генпрокурора Вербицького

19:13

Україна взяла участь у саміті G7: Зеленський назвав перші результатиВідео

Реклама
18:55

Не всім військовозобовʼязаним доведеться проходити ВЛК: що відомо

18:51

Графіки вимкнення світла 14 червня: у які години не буде електроенергії

18:38

Вето Орбана зняли: НАТО схвалило новий план підтримки України

18:27

За лічені секунди і без ножа: як швидко відкрити консервну банкуВідео

17:57

Які саме території РФ будуть під ударом американською зброєю: чітка відповідь Остіна

17:53

Росіяни масово відступають на Харківщині: в ЗСУ пояснили дії окупантів

17:53

Рамштайн-23: США залишили Україну "без новин" про нові Patriot

17:47

Формується "підводна морська піхота": ситуація на острові Нестрига змінилася

17:30

Зіркова ведуча шоу Танці з зірками вперше показала обличчя новонародженого сина

17:12

Навіщо чистити язик: мало хто про це здогадуєтьсяВідео

17:06

Лише дві заборони: що не можна робити 14 червня

17:06

"Усик, я йду за тобою": Ф'юрі "розкудахтався" і спробував налякати українського чемпіона

16:55

Китай "пропихує" свій мирний план поза Самітом миру: що передбачається

16:45

Польща категорично проти передачі систем Patriot Україні: назвали причини

16:35

"Я помру на своєму городі": Світлана Лобода зізналася, де зараз її сім'я

16:25

Тейлор Свіфт на концерті зганьбилася "сопливим інцидентом"Відео

16:04

ЗСУ влаштували для РФ нову "Чорнобаївку": полковник назвав напрямок і розкрив деталі

15:52

Який зараз вигляд мають діти-актори з "Моєї прекрасної няні"

15:49

Відшкодування несплачених податків можна прискорити, аби кошти швидше пішли на ЗСУ - Вербицький

15:37

Як перевірити, чи правильно нарахували пенсії і не потрапити в халепу

Реклама
15:25

Світла не буде довше: в "Енергоатомі" попередили про збільшення дефіциту в системі

15:19

Саме відвалиться: як за 30 хвилин видалити жир із духовки без тертя та хімії

14:56

У росіян "щось пішло не так": ЗСУ повідомили про великі втрати ворога на Півдні

14:51

Німеччина віддає Україні 25% своїх систем Patriot: у Міноборони ФРН зробили заяву

14:45

Таємно і ефективно: ЗСУ влаштували "спекотний курортний сезон" в Криму - Братчук

14:41

"Путівка в жах": Віталій Козловський розповів, як сім'я та служба змінили його

14:10

ЗСУ вдарили по імперських амбіціях РФ: в США озвучили втрати окупантів

13:59

РФ посилює позиції: Гетьман заявив про другу хвилю наступу на Харківщині

13:52

Що означає слово "прескевю": мало хто знає справжнє значенняВідео

13:37

Юлія Саніна вперше проговорилася про кризу в гурті The Hardkiss

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти