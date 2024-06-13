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Україна взяла участь у саміті G7: Зеленський назвав перші результати

Юрій Берендій
13 червня 2024, 19:13
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Президент України Володимир Зеленський підбив перші результати саміту "Великої сімки" в Італії.
Україна взяла участь у саміті G7: Зеленський назвав перші результати
Зеленський підбив перші підсумки саміту G7/ Колаж Главред, фото: скріншот із відео, https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті "Великої сімки" в Італії. В ході саміту було підписано безпекову угоду між Україною та Японією, також, Володимир Зеленський провів переговори із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Про це він повідомив у своєму Телеграмі.

Український президент опублікував відео з саміту "Великої сімки" на якому присутні: Джорджа Мелоні (прем'єр-міністр Італії, прем'єр-міністри Канади та Британії Джастін Трюдо і Ріші Сунак, президент Європейської ради Шарль Мішель і директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва та президент США Джо Байден.

Дивіться відео зустрічі Володимира Зеленського із представниками країн "Великої сімки":

відео дня
Україна взяла участь у саміті G7: Зеленський назвав перші результати
Скріншот

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що в ході переговорів було підписано безпекову угоду із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

За словами президента України, цей унікальний документ підписано з однією з найбільш розвинутих країн світу у сфері економіки та технологій.

Безпекова угода з Японією - що передбачається

  • Впродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 млрд дол. США та підтримуватиме Україну протягом усього 10-річного строку дії угоди;
  • Японія допомагатиме Україні у сфері безпеки та оборони;
  • Поглибиться співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах,
  • Країни спільно працюватимуть заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності.

"Для Японії такий тип угоди й такий рівень підтримки є проривними. Ми бачимо це і дякуємо за таку солідарність Японії з нашою країною та людьми, за все, що ви робите, щоб захистити життя та міжнародне право", - написав Зеленський у Х (колишній Twitter).

Переговори Зеленського і Джорджі Мелоні

Також, президент України Володимир Зеленський в ході переговорів із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні обговорив посилення співпраці між Україною та Італією, зокрема щодо посилення українського ППО.

"Також обговорили перший, інавгураційний Саміт миру та його очікувані результати. Я глибоко вдячний Джорджі за активну допомогу, мета якої – залучити якнайбільше лідерів та держав до участі в Саміті та наблизити чесний мир", - наголосив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії були обговорені спільні проекти з Італією, спрямовані на підтримку відновлення Одеси та Одеської області. Ця співпраця збільшує соціальну силу обох наших країн.

"Я також високо ціную рішення Італії організувати наступну Конференцію з відновлення України в Римі у 2025 році", - резюмував український президент.

Що таке G7?

G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів.

G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія.

Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо.

З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

Саміт "Великої сімки" в Італії - фінансова та війська допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, лідери країн "Великої сімки" планують розблокувати 50 мільярдів доларів заморожених російських активів для України до кінця 2024 року, повідомив президент Франції Еммануель Марон.

Велика Британія готова надати пакет фінансування на суму до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 309 мільйонів доларів) для термінових гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб України, про це йдеться у рішенні уряду Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський планує провести дві зустрічі з американським лідером Джо Байденом найближчим часом, одна з яких відбудеться вже цього тижня. Про це повідомив радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван.

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