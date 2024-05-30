Україна і США підпишуть гарантії безпеки перед 'самітом миру' - FT

Крім цього, Вашингтон готується дозволити Україні атакувати Росію американським озброєнням.

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Байден і Зеленський все ж таки зустрінуться, хоча й не на "мирному саміті" у Швейцарії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Сполучені Штати підготували двосторонні "гарантії безпеки" для України, включно з військовою підготовкою, обміном розвідданими та фінансовою допомогою, йдеться в матеріалі FT.

За словами чиновників США, сторони підпишуть угоду за кілька днів до саміту в Швейцарії у кулуарах зустрічі G7 в Італії.

Пропозиція надійшла Києву в момент, коли Зеленський публічно висловив розчарування відмовою Байдена бути присутнім на "саміті миру" у Швейцарії.

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Журналісти, посилаючись на українські джерела, описують стан Зеленського наразі словом "параноя", адже очільник України не зовсім вірить у щирість намірів Америки та припускає, що Вашингтон хоче підштовхнути Україну до невигідного "миру" з Росією і закінчити війну за будь-яку ціну до президентських виборів у США.

У матеріалі йдеться про те, що у відносинах Києва і Вашингтона зараз настав дуже важкий період - з різних причин (починаючи із затягування затвердження нового пакета допомоги і закінчуючи закликом США не бити по НПЗ Росії).

Водночас Білий дім може дозволити Україні атакувати американською зброєю територію Росії вже "найближчими днями".

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить переговори з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ має затвердити ініціативу як базовий план закінчення війни.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини

15-16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру, який скликає Україна, заради пошуків серед країн світу варіантів завершення війни з Росією. Москву зі зрозумілих причин на зустріч не запросили.

Як повідомила преса, не братиме участі у саміті і Байден. Цього дня американський глава запланував поїздку в рамках передвиборчої кампанії. Зеленський привселюдно розкритикував рішення Білого дому.

"Його відсутності тільки аплодуватиме Путін. Особисто аплодуватиме Путін. Причому стоячи", - підкреслив глава держави.

Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. За даними розвідки, Росія має відповідний план, який уже був переданий західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - головні положення / Інфографіка Главреда

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