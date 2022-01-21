Харчування не по кишені: експерт назвав терміни стабілізації вартості продуктів

В Україні рекордно подорожчали продукти / УНІАН

В Україні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%.

Зокрема, огерці вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн / кг.

У Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали в 2,5 рази.

За словами голови Української плодоовочевої асоціації Федора Рибалко в інтерв'ю виданню Вести, напередодні нового року з-за кордону в Україну прийшов повний корабель зіпсованих продуктів. Тому, позбувшись імпорту, вітчизняні виробники і накрутили ціни на свої товари, ціни на які формує дорога Комуналка.

Крім того, Рибалко стверджує, що ціни як на імпортний, так і на вітчизняний товар будуть рости ще й через зростаючий курс долара подорожчає і дорогого зберігання. Прогнозується, що вони стануть стабільними тільки в сезон - коли з'являться на грядках.

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Однак в ціні виросли не тільки фрукти і овочі, а й м'ясо, і молочка.

Також, за даними Держстату, за рік сало подорожчало на 25,9%, яловичина – на 26,3%, свинина – на 6,8%, куряча тушка – на 26,6%, а куряче філе – на 27,4%. Більш того, з початку року ціни ще більше поповзли вгору. Наприклад, куряче філе подорожчало з 114,91 грн/кг до 123,60 грн/кг.підчеревина вже продається по 150 грн/кг, що трохи дешевше вирізки. А яйця вже близькі до 50 грн за "десяток". Вершкове масло піднялося на 8% - до 51 грн.

Виробники молочки йдуть в ногу з агровиробниками і не приховують, що будуть підвищувати вартість своєї продукції через зростання цін на комуналку.

Між іншим, для підприємств молочної галузі ціна на газ за рік зросла майже в 12 разів: з 4,7 грн/куб.м в січні 2021-го до 50-60 грн/куб. м в грудні 2021 року.

А крім газу, в 2,5 разів зросли ще й ціни на електроенергію.

Нагадаємо, у зв'язку із зростанням вартості енергоресурсівтри українських підприємства скляної галузі зупинилися повністю, а решта простоюють, щоб не допустити повної зупинки печей.

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