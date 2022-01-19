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40 гривень за літр: українцям назвали лютневі ціни на бензин і газ на АЗС

19 січня 2022, 11:47

Експерт запевняє, що перше подорожчання палива відбудеться ще в січні.

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В Україні зростуть ціни на паливо / УНІАН

У лютому ціна на дизель і бензин в Україні підскочить до 40 грн/л, а на автогаз – до 25 грн/л.

Така думка у коментарі UBR озвучив директор однієї з мереж АЗС-Дмитро Леушкін.

За його словами, причиною цьому стане неконтрольоване зростання курсу долара і нафтових котирувань, а також впливом держрегулювання.

За словами експерта, велика можливість побачити такі цінники на АЗС існує вже з 12 лютого, чому передує кілька етапів підвищення розцінок на заправках. Він зазначає, що коливання курсу долара швидко відображаються на вартості ТСМ (паливно-мастильних матеріалів). А у зв'язку з введенням в Україні держрегулювання цін на паливо, яке виходить три рази на місяць (1, 11 і 21 числа), перший раз прайс на заправках різко зміниться вже в найближчий понеділок, 24 січня.

"Наступне держрегулювання має вийти в п'ятницю, 21 січня, але вийде в понеділок, оскільки Мінекономіки працює із затримками. І відразу всі цінники перемальовують на 2 грн вгору", — від метіл Леушкін.

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Бензин подорожчає вже з Понеділка?

На сьогоднішній день ціна на січневий ресурс - 28 грн, плюс 7 грн допустимої націнки. Тобто з понеділка вартість літра" п'ятого " бензину на преміальних заправних мережах вже злетить під 35 грн.

На початку лютого настає наступне держрегулювання і новий стрибок цін на паливо.

читайте такожЦіни на бензин і дизель злетіли: підвищена гранична вартістьОскільки ціноутворення у нас йде за середньоарифметичною ціною за котируваннями, говорить Леушкін, то з урахуванням дуже дорогої нафти перша ціна лютого підскочить ще приблизно на 2 грн/л вгору.

Третє держрегулювання випадає на суботу, 12 лютого, тому за фактом зростання цінників відбудеться в найближчий робочий день – 14 лютого. Підігріє цифри на заправних стелах ще зростання курсу валют.

"Якщо ми дійдемо до 29 грн/Долар – а я вважаю, що дійдемо – значить, у нас 14 числа преміальні мережі будуть коштувати 40 грн/л.а автогаз відповідно – 25 грн/л. це щоб на День закоханих всі сиділи вдома і один до одного не їздили", — з іронією підсумував фахівець.

Ціни на бензин в Україні

Україні роздрібні мережі АЗС з 17 по 18 січня в черговий раз підвищили вартість палива. Ціна на заправку автомобілів піднялася на 0,1-0,6 гривні за літр.

В даними моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", на станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 27 коп./л. зокрема, бензин А — 92-до 28,85 грн/л, бензин А-95 - до 30,85 грн / л. ціна ДП зросла на 0,20 грн / л, до 29,46 грн / л

Автор: Сергій Кущ
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