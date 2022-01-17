Українцям загрожує відключення газу - експерт

За її словами, в країні недостатньо запасів блакитного палива для проходження опалювального сезону.
Дефіцит газу в Україні до кінця опалювального сезону складе мінімум 2 млрд куб.м, в такому випадку владі доведеться імпортувати дорогий газ з Європи.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала енергетичний експерт, ексвиконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець, яка попередила українців про можливе відключення газу.
За словами експерта, з початку осінньо-зимового періоду з підземних сховищ газу (ПСГ) відібрано 6,0 млрд куб.м, в сховищах залишається 12,2 млрд куб. м, з яких: 4,7 млрд куб. м - технологічний мінімум газу. Але його неможливо підняти з ПСГ, 0,9 млрд куб.м - зберігається в режимі "митний склад" і 6,6 млрд куб. м - залишається для внутрішнього споживання.
"Дефіцит природного газу в I кварталі 2022 року становить мінімум 2 млрд куб.м. Україна не зможе обійтися без його імпорту для покриття пікових навантажень в опалювальний період, обумовлених низькими температурами повітря", - зазначила експерт.
Також Буславець стверджує, що НАК "Нафтогаз України" спіткав глибокий фінансовий дефіцит, тому у компанії немає коштів на імпорт газу.
"Ймовірно, державі доведеться шукати для компанії ці кошти, а це від 2 до 3 млрд доларів, залежно від актуальної ціни газу", - додала вона.
Фахівець вважає, що газ для місцевого населення будуть обмежувати або взагалі відключати.
Відключення газу: як вирішити проблему
Якщо переговори не приносять результатів, споживачам потрібно звертатися до Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
"За проблемою витоку газу ховається надумана або наявна заборгованість споживачів. Найчастіше про таку заборгованість повідомляють неофіційно, в усному форматі", - зазначила начальник Центру правової підтримки споживачів Юлія Чеберяк.
Що робити споживачам при відключенні газу
- звернутися до контакт-центру облгазу або написати лист-претензію до голови правління;
- якщо усні переговори не принесли результату, можна зателефонувати на урядову "гарячу лінію" 1545 або оформити звернення через сайт контактного центру Кабміну;
- на незаконні дії газівників потрібно скаржитися в НКРЕКП;
- якщо і такі дії не допомогли вирішити проблему, тоді потрібно звертатися до суду.
Читайте також:
- Зрив поставок газу в ЄС через вторгнення РФ в Україну: ЗМІ оголосили про плани США на можливий сценарій
- Газова криза в Європі і умова Росії: Москва оголосила про готовність накрутити постачання газу
- Доставка газу: українцям пояснили, як знизити платіжки і чи можна не платити
- Українцям перекривають газ: кого "карають" і в чому причина
- У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ, мешканців евакуюють