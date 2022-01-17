Українцям загрожує відключення газу - експерт

Газ можуть перекривати / ua.depositphotos.com

Дефіцит газу в Україні до кінця опалювального сезону складе мінімум 2 млрд куб.м, в такому випадку владі доведеться імпортувати дорогий газ з Європи.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала енергетичний експерт, ексвиконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець, яка попередила українців про можливе відключення газу.

За словами експерта, з початку осінньо-зимового періоду з підземних сховищ газу (ПСГ) відібрано 6,0 млрд куб.м, в сховищах залишається 12,2 млрд куб. м, з яких: 4,7 млрд куб. м - технологічний мінімум газу. Але його неможливо підняти з ПСГ, 0,9 млрд куб.м - зберігається в режимі "митний склад" і 6,6 млрд куб. м - залишається для внутрішнього споживання.

"Дефіцит природного газу в I кварталі 2022 року становить мінімум 2 млрд куб.м. Україна не зможе обійтися без його імпорту для покриття пікових навантажень в опалювальний період, обумовлених низькими температурами повітря", - зазначила експерт.

Також Буславець стверджує, що НАК "Нафтогаз України" спіткав глибокий фінансовий дефіцит, тому у компанії немає коштів на імпорт газу.

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"Ймовірно, державі доведеться шукати для компанії ці кошти, а це від 2 до 3 млрд доларів, залежно від актуальної ціни газу", - додала вона.

Фахівець вважає, що газ для місцевого населення будуть обмежувати або взагалі відключати.

Відключення газу: як вирішити проблему

Якщо переговори не приносять результатів, споживачам потрібно звертатися до Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"За проблемою витоку газу ховається надумана або наявна заборгованість споживачів. Найчастіше про таку заборгованість повідомляють неофіційно, в усному форматі", - зазначила начальник Центру правової підтримки споживачів Юлія Чеберяк.

Що робити споживачам при відключенні газу

звернутися до контакт-центру облгазу або написати лист-претензію до голови правління;

якщо усні переговори не принесли результату, можна зателефонувати на урядову "гарячу лінію" 1545 або оформити звернення через сайт контактного центру Кабміну;

на незаконні дії газівників потрібно скаржитися в НКРЕКП;

якщо і такі дії не допомогли вирішити проблему, тоді потрібно звертатися до суду.

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