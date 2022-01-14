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Ціни на продукти злетять: українцям дали сумний прогноз тотального подорожчання

14 січня 2022, 08:42

Обмеження цін ніяк не впливає на виробника, каже Олександр Хмелевський.

супермаркет, Продукти, магазин
/ УНІАН

Рішення уряду про державне регулювання роздрібних цін на деякі продукти обмежує лише торговельну надбавку, воно не обмежує ціни виробників, заявив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Як підкреслив він в інтерв'ю Фактам, обмеження ніяк не впливає на виробника.

"Тобто якщо виробник цукру, наприклад, підвищить свої відпускні ціни на 20%, то, відповідно, на 20% зростуть і ціни в магазинах", - говорить експерт.

За його словами, якщо уряд не надасть виробникам газ внутрішнього видобутку за собівартістю + 25%, то ціна харчових продуктів може істотно зрости.

У той же час економіст упевнений, що надалі газ за пільговою ціною закінчиться і ціни на продукти харчування сильно зростуть.

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"На жаль, ринковий механізм не обмежує зростання цін, тому без державного регулювання не обійтися", - додав Хмелевський.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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