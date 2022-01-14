Ціни на продукти злетять: українцям дали сумний прогноз тотального подорожчання

Обмеження цін ніяк не впливає на виробника, каже Олександр Хмелевський.
Рішення уряду про державне регулювання роздрібних цін на деякі продукти обмежує лише торговельну надбавку, воно не обмежує ціни виробників, заявив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.
Як підкреслив він в інтерв'ю Фактам, обмеження ніяк не впливає на виробника.
"Тобто якщо виробник цукру, наприклад, підвищить свої відпускні ціни на 20%, то, відповідно, на 20% зростуть і ціни в магазинах", - говорить експерт.
За його словами, якщо уряд не надасть виробникам газ внутрішнього видобутку за собівартістю + 25%, то ціна харчових продуктів може істотно зрости.
У той же час економіст упевнений, що надалі газ за пільговою ціною закінчиться і ціни на продукти харчування сильно зростуть.
"На жаль, ринковий механізм не обмежує зростання цін, тому без державного регулювання не обійтися", - додав Хмелевський.
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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.
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