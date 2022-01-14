Ціни на продукти злетять: українцям дали сумний прогноз тотального подорожчання

/ УНІАН

Рішення уряду про державне регулювання роздрібних цін на деякі продукти обмежує лише торговельну надбавку, воно не обмежує ціни виробників, заявив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Як підкреслив він в інтерв'ю Фактам, обмеження ніяк не впливає на виробника.

"Тобто якщо виробник цукру, наприклад, підвищить свої відпускні ціни на 20%, то, відповідно, на 20% зростуть і ціни в магазинах", - говорить експерт.

За його словами, якщо уряд не надасть виробникам газ внутрішнього видобутку за собівартістю + 25%, то ціна харчових продуктів може істотно зрости.

У той же час економіст упевнений, що надалі газ за пільговою ціною закінчиться і ціни на продукти харчування сильно зростуть.

Реклама

"На жаль, ринковий механізм не обмежує зростання цін, тому без державного регулювання не обійтися", - додав Хмелевський.

читайте такожРекордні ціни на сало: українців ошелешили захмарним подорожчанням

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

читайте такожБуханець хліба за 50 гривень: експерт попередив про бунти українців

Читайте ще: