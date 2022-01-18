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Ціни на газ в Україні вбивають скляну галузь - 12 тисяч людей під загрозою безробіття

18 січня 2022, 18:19

Виробники б'ють на сполох.

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Люди ризикують залишитися без роботи / brecorder.com, debaty.sumy.ua

У зв'язку із зростанням вартості енергоресурсів три українських підприємства скляної галузі зупинилися повністю, а інші простоюють, щоб не допустити повної зупинки печей, заявили в прес-службі Асоціації виробників скла Скло України.

За словами виробників, повноцінне відновлення роботи після зупинки підприємств дуже проблематичне.

"Катастрофічне зростання ціни на природний газ, який становить до 50% собівартості скляної продукції, має руйнівні наслідки для цілої галузі реального сектора української економіки, оскільки відбувається стрімке об'єктивне зростання кінцевої ціни української продукції. Це один негативний фактор, критичний для вітчизняної скляної галузі, - значний демпінговий імпорт скляних виробів на територію нашої держави з країн, ціни на енергоносії в яких для промисловості іноді майже в десять разів нижче, ніж у нас", - сказано в заяві.

Виробники підкреслили, що в підприємствах скляної галузі України працює більше 12 000 чоловік. Але заводи стрімко стають збитковими і фактично знаходяться на стадії банкрутства і повного закриття. А це означає, що всі люди втратять роботу і можливість виживати.

У зв'язку з цим, Асоціація підприємств звернулася до уряду за підтримкою і допомогою.

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Відзначається, що без підтримки влади Україна може втратити цілу галузь реальної економіки і значно посилити власну імпортозалежність, тим самим поставивши під загрозу національну економічну безпеку країни

Нагадаємо, раніше експерти заявили, що дефіцит газу в Україні до кінця опалювального сезону складе мінімум 2 млрд куб. м, в такому випадку владі доведеться імпортувати дорогий газ з Європи.

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