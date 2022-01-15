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Держрегулювання цін на продукти доб'є виробника: експерт назвав причину

15 січня 2022, 01:18

Держава повинна усунути причину зростання цін, впевнений Андрій Новак.

коронавірус, Україна, магазин
/ УНІАН

Державне регулювання кінцевих споживчих цін - це дія, що суперечить принципам ринкової економіки, заявив голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак.

Як пише він у матеріалі на Главреді, в умовах ринкової економіки держава не може встановлювати ціни на споживчі товари - вона може тільки впливати на формування цін або власною пропозицією відповідних товарів.

"Встановлювати кінцеву ціну - значить заганяти виробника в збитковість. В результаті ефект буде такий, що споживчі ціни можуть на невеликий відсоток знизитися, але доведення підприємств до банкрутства змусить їх, з одного боку, звільняти працівників, а з іншого боку, від них будуть менші податкові надходження до бюджету", - підкреслив експерт.

Він упевнений в тому, що держава повинна усунути причину зростання цін, яка полягає в дуже різкому зростанні цін на електроносії - на газ, електроенергію і паливо.

Економіст пояснив, що держава повинна змінити принципи формування ціни, скасувавши принцип імпортного паритету і перейти на "принцип коктейлю", тобто та частина енергоресурсу, яка виробляється в Україні має продаватися за українською ціною у співвідношенні з реальним імпортом ресурсу з Європи.

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"Таким чином ціна буде, щонайменше, на 30-50% нижче, ніж зараз", - упевнений він.

"При такому підході ціни на продукти, як мінімум, не повинні рости далі, а як максимум можна домогтися зниження цін на 20-30% від сьогоднішнього рівня. Але для цього потрібна відповідна енергетична політика, якої в країні немає", - додав Новак.

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