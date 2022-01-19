Ціни на хліб в Україні не злетять: Кабмін зупинить серйозне подорожчання продукту

Серйозне подорожчання хліба зупинять на період карантину / Pixabay

Кабінет міністрів включить житньо-пшеничний хліб до списку соціально значущих продуктів, ціни на які регулюються державою на період карантину. За минулий рік хліб в середньому подорожчав більш ніж на 20%. Вартість газу для промислових виробників зросла в 6 разів. Після цього хліб не повинен дорожчати максимум, ніж на 10%.

Про це йшлося на засіданні Кабміну, яке відбулося в середу, 19 січня. Проект постанови планували ухвалити цього ж дня, проте питання вирішили відкласти на тиждень.

У пояснювальній записці до документа вказується, що за 2021 рік ціна на хліб зросла в середньому на 22,9 – 23,8%. При цьому ціна на газ зросла в 6 разів. Вартість газу в структурі ціни на хлібобулочний виріб в січні 2022 року склала 20%. У січні ціна на газ у вартості хліба становила 2%. Таким чином, частка збільшилася в 10 разів.

Вказується, що державне регулювання ціни на газ має діяти на період карантину.

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"На період карантину потребує державного регулювання ціноутворення у сфері роздрібної торгівлі на хліб пшеничний з метою запобігання зловживанням суб'єктами господарювання своїм становищем та доступності для населення цієї продукції, а також можливості виробникам цього хліба закуповувати газ на пільгових умовах", - підкреслюється в документі.читайте такожБуханець хліба за 50 гривень: експерт попередив про бунти українців

Відтак, на період дії режиму карантину в Україні, хліб зможе подорожчати максимум на 10%. А виробники пшеничного хліба отримають можливість купувати газ на біржі, який приватні виробники, згідно з рішенням держави, повинні продавати за ціною собівартість плюс 25%.

Нагадаємо, 12 січня Кабмін ухвалив рішення про державне регулювання цін на низку продуктів в Україні. Серед них гречка, борошно, цукор, макарони, соняшникова олія, вершкове масло, м'ясо птиці, яйця і молоко. Граничний рівень надбавки на вартість товару не повинен перевищувати 10%. Обмеження на ціни діють на час карантинного періоду.

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