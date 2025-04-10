Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Вийшли з піднятими руками": росіяни розстріляли чотирьох українських військових

Юрій Берендій
10 квітня 2025, 21:26
559
ЗМІ опублікували кадри розстрілу українських військовослужбовців на Запорізькому напрямку та викрили Росію на масштабних маніпуляціях.
'Вийшли з піднятими руками': росіяни розстріляли чотирьох українських військових
Росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених на Запоріжжі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Військові РФ розстріляли 4-х українських військових
  • В МЗС зробили жорстку заяву через воєнний злочин РФ
  • Омбудсман з прав людини наголосив на порушення Росією Женевської конвенції

13 березня російські військові стратили чотирьох українських військовослужбовців, які під час боїв за П’ятихатки на Запоріжжі здалися в полон. Про це 10 квітня повідомило агентство Associated Press.

Як зазначається, в Інтернеті з’явилося відео, на якому видно, як російські солдати в формі відкривають вогонь у спину беззбройним українцям. Один з пострілів був настільки потужним, що одному з бійців відірвало голову.

відео дня

За інформацією AP, розстріл потрапив в об’єктиви як українського дрона 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, так і російського. Водночас на відео з БПЛА РФ кадри обриваються в момент, коли полонені українці кладуться на землю обличчям донизу.

"Один з українців з піднятими руками і, здавалося, без зброї, виходив із розбитого будинку. Коли солдат РФ націлив на нього рушницю, чоловік опустився поруч зі своїми товаришами на землю. Те, що відбувається далі, вирізали з російського відео. Один військовий РФ підходить до полонених, однією рукою піднімає рушницю і починає стріляти. Інший солдат теж стріляє", — йдеться у повідомленні.

Дивіться відео за посиланням.

Правоохоронні органи вже відкрили кримінальне провадження за фактом розстрілу українських військовополонених, повідомили в Associated Press.

Реакція українського МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий також прокоментував цю подію, наголосивши, що подібні страти з боку російських військових стали регулярними, проте кожен такий випадок вражає особливою жорстокістю.

"Ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія - це зборище дегенератів. Їм бракує елементарної дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених - це суперечить військовій логіці", - написав він у дописі в соцмережі X.

Він підкреслив, що це — воєнний злочин, який має бути ретельно розслідуваний, зокрема Міжнародним кримінальним судом, а всі причетні мають понести справедливе покарання.

Тихий подякував Associated Press за якісне журналістське розслідування, яке викриває спроби росіян маніпулювати відеодоказами, щоб приховати свої злочини. За його словами, світ не має допустити, щоб винні уникли відповідальності.

Реакція омбудсмена з прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за попередніми даними, 13 березня поблизу села Пʼятихатки російські військові розстріляли українських захисників.

Він наголосив, що такі дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та положень Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

"Як Омбудсман України відправив листи до МКЧХ та ООН. Ці організації мають зафіксувати злочин. Акцентую, що такі розстріли — це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні! Тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності, - написав він у Telegram.

Воєнні злочини РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 березня Росія знову продемонструвала жорстоке поводження з українськими військовополоненими. У соцмережах з’явилося чергове відео ймовірної страти беззбройних українських бійців, які здалися в полон. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Ще раніше, 23 січня, російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових. Один із нападників знімав цей звірячий акт на камеру свого телефона. Про цей злочин повідомив активіст і волонтер Сергій Стерненко.

На тлі цієї трагедії колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зробив цинічну заяву, насміхаючись із полонених, які перед смертю благали про пощаду.

Інші новини:

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні расстрел Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Допит полонених із КНР та реакція Пекіна: головні новини України (дайджест)

Допит полонених із КНР та реакція Пекіна: головні новини України (дайджест)

22:01Війна
Чи чекати різких стрибків: банкір дав чіткий валютний прогноз до 20 квітня

Чи чекати різких стрибків: банкір дав чіткий валютний прогноз до 20 квітня

22:00Економіка
РФ піде у посилений наступ наприкінці квітня: у Зеленського назвали напрямок

РФ піде у посилений наступ наприкінці квітня: у Зеленського назвали напрямок

21:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна садити хвойні дерева біля будинку: відповідь священника

Чи можна садити хвойні дерева біля будинку: відповідь священника

Сніг і вітер ламатимуть дерева: які кілька областей накриє сильна негода

Сніг і вітер ламатимуть дерева: які кілька областей накриє сильна негода

"Життя триває": Наталка Денисенко приголомшила зізнанням про особисте життя

"Життя триває": Наталка Денисенко приголомшила зізнанням про особисте життя

Гороскоп на завтра 11 квітня: Близнюкам - успіх, Терезам, - великі досягнення

Гороскоп на завтра 11 квітня: Близнюкам - успіх, Терезам, - великі досягнення

Карта Deep State онлайн за 10 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

22:01

"Злоба, образи": Наталка Денисенко вразила гучним зізнанням

22:01

Допит полонених із КНР та реакція Пекіна: головні новини України (дайджест)

22:00

Чи чекати різких стрибків: банкір дав чіткий валютний прогноз до 20 квітня

21:49

РФ піде у посилений наступ наприкінці квітня: у Зеленського назвали напрямокВідео

21:43

У Мурата Налчаджиоглу нова пасія: знайди 10 відмінностей із колишньою

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:26

"Вийшли з піднятими руками": росіяни розстріляли чотирьох українських військових

21:18

Зла людина – ознаки, які допоможуть уникнути токсичних стосунків

20:55

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

20:47

Як перевірити яйця свіжі чи ні: несподіваний трюк вразить просто наповал

Реклама
20:38

Дрон РФ влетів у багатоповерхівку, є жертви: яке місто стало ціллю ворогаФото

20:15

Навіть заяви не потрібно: кого з пенсіонерів чекає бонусна надбавка до виплат

20:00

Загроза "Майдану" в США, люди виходять на вулиці проти Трампа - чого чекати далі

19:43

ТОП-4 знаки зодіаку залишать невдачі у минулому вже у квітні: про кого мова

19:37

Як подобатися людям: 10 ефективних звичок

19:19

Мішель Обама вперше прокоментувала чутки про розлучення з експрезидентом США

19:18

"Це терор": що стало метою для удару РФ по ДніпруФотоВідео

19:10

Втрати та результати наступу РОВ за перший тиждень квітня в цифрахПогляд

19:04

Ціна на картоплю продовжує падати: чому знецінюється популярний овоч

18:52

Сусіди здивуються багатому врожаю: що посадити в травні 2025 року

18:46

20 років: королева Камілла назвала секрет щасливого життя з королем Чарльзом

Реклама
18:43

Якого кольору веселки насправді не існує: вчені розповіли про "ілюзію мозку"

18:41

Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

17:57

"Я не хочу в Росію": Зеленський опублікував відео допиту полоненого китайцяВідео

17:57

"Київ за три дні" 2.0: Росія планує військові навчання в Білорусі "Захід-2025"

17:54

Живе понад 100 років: науковці показали унікальну рибу, яка не старіє

17:51

Обматюкав чемпіона: голова федерації РФ влаштував гучний скандал на ЧЄВідео

17:46

В Україні змінили правила дорожнього руху: кого це стосується

17:14

Потрібні зміни: нардеп пояснила, що буде з цінами на ліки в Україні

17:10

Сильна пожежа та руйнування: РФ вдарила балістикою по Дніпру, є жертваВідео

17:01

Накип у чайнику зникне миттєво: який один природний продукт його швидко усунеВідео

16:48

Копійчаний засіб здивує результатом: чим відмити старий жир із лінолеуму

16:47

В Україні змінюють правила мобілізації студентів і викладачів - хто втратить бронь

16:44

Помер актор Ліги сміху: дружина назвала причину смерті Олександра Чечуна

16:42

Ціни нижчі, ніж в Польщі: скільки українські водії платитимуть за заряджання авто

16:24

"Мортіша Аддамс" Анжеліка Г'юстон уперше розповіла про свою онкологіюВідео

16:17

Здогадуються не всі: чому в СРСР забороняли пити воду на тренуванні

16:09

Нова тенденція на ринку: як зміниться курс долара і євро 11 квітня

16:06

Росіяни могли збити свій вертоліт під Москвою: подробиці від Defence ExpressВідео

16:04

Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

16:00

Українців можуть оштрафувати на продаж вживаних речей - податковий консультант

Реклама
15:44

Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

15:37

"Безвідповідальні зауваження": Пекін відповів на звинувачення Зеленського

15:36

Фатальна помилка: які прилади забувають вимикати перед виходом з дому

15:28

Ціни на iPhone можуть зрости до 3,5 тисяч доларів: в чому причина

14:57

До чого готуватися продавцям на Prom і OLX: Мінфін підготував законопроєкт

14:50

Джастін Бібер накинувся на папараці: що він зробивВідео

14:46

В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

14:35

Чим відрізняються 2 матері з дітьми: лише найуважніший розгадає загадку за 15 секунд

14:27

"Прочитати" справжні почуття собаки до господаря: ветеринар розкрив простий секрет

14:02

Рідні будуть в захваті: "мармурові" яйця на Великдень без хімії та барвників

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти