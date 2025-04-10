'Вийшли з піднятими руками': росіяни розстріляли чотирьох українських військових

ЗМІ опублікували кадри розстрілу українських військовослужбовців на Запорізькому напрямку та викрили Росію на масштабних маніпуляціях.

https://glavred.net/front/vyshli-s-podnyatymi-rukami-rossiyane-rasstrelyali-chetyreh-ukrainskih-voennyh-10654949.html Посилання скопійоване

Росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених на Запоріжжі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Військові РФ розстріляли 4-х українських військових

В МЗС зробили жорстку заяву через воєнний злочин РФ

Омбудсман з прав людини наголосив на порушення Росією Женевської конвенції

13 березня російські військові стратили чотирьох українських військовослужбовців, які під час боїв за П’ятихатки на Запоріжжі здалися в полон. Про це 10 квітня повідомило агентство Associated Press.

Як зазначається, в Інтернеті з’явилося відео, на якому видно, як російські солдати в формі відкривають вогонь у спину беззбройним українцям. Один з пострілів був настільки потужним, що одному з бійців відірвало голову.

відео дня

За інформацією AP, розстріл потрапив в об’єктиви як українського дрона 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, так і російського. Водночас на відео з БПЛА РФ кадри обриваються в момент, коли полонені українці кладуться на землю обличчям донизу.

"Один з українців з піднятими руками і, здавалося, без зброї, виходив із розбитого будинку. Коли солдат РФ націлив на нього рушницю, чоловік опустився поруч зі своїми товаришами на землю. Те, що відбувається далі, вирізали з російського відео. Один військовий РФ підходить до полонених, однією рукою піднімає рушницю і починає стріляти. Інший солдат теж стріляє", — йдеться у повідомленні.

Дивіться відео за посиланням.

Правоохоронні органи вже відкрили кримінальне провадження за фактом розстрілу українських військовополонених, повідомили в Associated Press.

Реакція українського МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий також прокоментував цю подію, наголосивши, що подібні страти з боку російських військових стали регулярними, проте кожен такий випадок вражає особливою жорстокістю.

"Ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія - це зборище дегенератів. Їм бракує елементарної дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених - це суперечить військовій логіці", - написав він у дописі в соцмережі X.

Він підкреслив, що це — воєнний злочин, який має бути ретельно розслідуваний, зокрема Міжнародним кримінальним судом, а всі причетні мають понести справедливе покарання.

Тихий подякував Associated Press за якісне журналістське розслідування, яке викриває спроби росіян маніпулювати відеодоказами, щоб приховати свої злочини. За його словами, світ не має допустити, щоб винні уникли відповідальності.

Реакція омбудсмена з прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за попередніми даними, 13 березня поблизу села Пʼятихатки російські військові розстріляли українських захисників.

Він наголосив, що такі дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та положень Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

"Як Омбудсман України відправив листи до МКЧХ та ООН. Ці організації мають зафіксувати злочин. Акцентую, що такі розстріли — це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні! Тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності, - написав він у Telegram.

Воєнні злочини РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 березня Росія знову продемонструвала жорстоке поводження з українськими військовополоненими. У соцмережах з’явилося чергове відео ймовірної страти беззбройних українських бійців, які здалися в полон. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Ще раніше, 23 січня, російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових. Один із нападників знімав цей звірячий акт на камеру свого телефона. Про цей злочин повідомив активіст і волонтер Сергій Стерненко.

На тлі цієї трагедії колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зробив цинічну заяву, насміхаючись із полонених, які перед смертю благали про пощаду.

Інші новини:

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред