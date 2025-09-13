Рус
Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полонених

Олексій Тесля
13 вересня 2025, 17:52
124
Подробиці успішної операції українських сил повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський.
Скріншот
Українські сили звільнили Філію / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • ЗСУ повернули під свій контроль населений пункт Філія
  • Бійці ЗСУ закидали окупантів гранатами, обстріляли їх і взяли полонених

Підрозділи Збройних сил України повернули під свій контроль населений пункт Філія Межівського району Дніпропетровської області.

Подробиці успішної операції українських сил повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський в ефірі інформаційного телемарафону.

відео дня

"Сьогодні у нас радісна новина... - відбито від ворога Філію в Дніпропетровській області", - зазначив він.

Подробиці звільнення Філії

Український військовий зазначив, що ворожі сили зуміли увійти в Філію і "підняти свою ганчірку".

"Дві групи 425-го полку "Скала" увірвалися в цей населений пункт, закидали цих окупантів гранатами, обстріляли їх, узяли полонених, завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати. Це дуже хороша новина. Філія знову наша", - додав Більський.

Дивіться відео - ЗСУ звільнили Філію:

Небезпечний напрямок на фронті: думка аналітика

Військовий експерт Денис Попович попередив, що в разі захоплення Покровська та Мирнограда російськими військами, для окупантів може відкритися пряма дорога на Дніпропетровщину. За його словами, падіння цих міст стане стратегічно важливим моментом, оскільки вони є ключовим бар'єром на шляху подальшого просування ворога вглиб України.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що батальйон "Шквал", що входить до складу полку "Скала", успішно провів бойову операцію і звільнив село Філія, розташоване на адміністративному кордоні між Дніпропетровською та Донецькою областями. У звільненому населеному пункті знову піднято український прапор.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що окупаційні війська РФ просочилися в місто Куп'янськ. Керівник МВА Андрій Канашевич в ефірі телемарафону прокоментував цю інформацію. За його словами, вся територія Куп'янської громади перебуває під повним контролем українських військових.

Як повідомляв раніше Главред, українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Читайте також:

Про джерело: ОСУВ "Дніпро"

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України







Які дерева можуть обернутися бідою: що не варто садити біля будинку

08:18

На Камчатці стався потужний землетрус: росіяни б'ють на сполох

08:10

Ось про що на Алясці Путін домовився з ТрампомПогляд

