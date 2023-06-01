Перші арешти, чи пив охоронець: нові подробиці у справі про закрите укриття в Києві

Охоронець поліклініки, який не відкрив укриття під час повітряної тривоги в Києві, пройшов медичний огляд.

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Охоронець був тверезим у момент ракетної атаки на Київ / Колаж: Главред, фото: КГВА , facebook.com/UA.KyivPolice

У Києві в результаті падіння уламків на поліклініку, в укриття якого не могли потрапити жителі столиці, загинули 3 людини. Чоловік загиблої жінки стверджує, що охоронець, який повинен був чергувати в ту ніч, нібито був п'яний і закрився в установі, так і не відкривши укриття. Пізніше чоловіка відправили на медогляд. Про це заявили в поліції Києва, повідомляє ТСН.

"П'яний" охоронець пройшов медичний огляд. Виявилося, що в момент ракетного удару чоловік був у тверезому стані. Такий результат показав прилад "Драгер".

"Правоохоронці очікують додатково результати аналізів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що в цю ніч під укриттям поліклініки загинула 33-річна Наталя, яка разом зі своєю дочкою бігла в укриття, щоб сховатися. 9-річна дівчинка, яку жінка накрила собою, поки навіть не здогадується про смерть мами.

"Вона ще не знає, я їй сказав, що все добре і відвів до бабусі. Дуже важко, чесно...", — сказав зі сльозами чоловік загиблої Наталії.

Перші арешти

Пізніше стало відомо про те, що правоохоронці заарештували чотирьох осіб - 3 чиновників і охоронця. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Серед затриманих перший заступник Деснянської РДА, директор медзакладу та його заступник, а також охоронець.

Чиновникам повідомлять про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, а охоронцю - у залишенні в небезпеці, що спричинило смерть.

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але є жертви та руйнування у кількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Пізніше стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився у поліклініці й не пускав людей в укриття. Про стан сп’яніння в охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві мешканці розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло.

Дивіться відео Главреда про обстріл Києва в ніч на 1 червня:

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