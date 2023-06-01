УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Укриття просто не відкрили": киянин розповів, як загинула його дружина під час атаки 1 червня

Анна Ярославська
1 червня 2023, 08:30 оновлено 1 червня, 09:27
746
Дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі столиці, коли з дитиною прийшла до укриття, яке виявилося закрите.
Чоловік загиблої Киянки Ярослав
Ярослав втратив дружину під час ракетної атаки РФ 1 червня / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Суспільне

Вночі 1 червня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Києву із застосуванням 10 ракет Іскандер. У Деснянському районі столиці загинули три людини. Ярослав, чоловік однієї із загиблих, розповів, що жінка загинула біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито.

За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги, пише Суспільне.

За словами Ярослава, разом з дружиною і дитиною він пішов до укриття на вулиці в Деснянському районі столиці.

відео дня

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили і все. Люди стукали, дуже довго стукали, там були жінки, діти, але ніхто не відкрив", — каже чоловік.

Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Також загинули ще дві людини, зокрма і дитина. Уламки впали на дитячу поліклініку, поруч пошкоджено будівлі.

Дивіться відео - Житель Києва розповів про ракетну атаку на Київ вночі 1 червня:

Скріншот

Що каже столична влада

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки. На місці вони зʼясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

"Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні та невідкладно", - написав Кличко у Telegram.

Голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков повідомив, що, за словами директора поліклініки № 3, працівник нічної зміни відкритив центральний вхід у лікарню.

"Частина мешканців опинилися в укритті, частина - ні. 3 особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту", - написав Ратніков у Facebook.

Він додав, що самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА. Викликані на доповідь всі відповідальні особи.

Скриншот

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько третьої ночі в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали лунати вибухи.

За останніми даними КМВА, у Деснянському районі 3 загиблих, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовані, серед них 1 дитина.

У Дніпровському районі 2 людини травмовані.

Всього: 3 загиблих, з них 1 дитина і 10 осіб травмовані, зокрема 1 дитина.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти застосували ракети малої дальності "Іскандер" проти цивільної та критичної інфраструктури Київської області.

За попередньою інформацією, 10 з 10 ракет знищені ВПС України.

Імовірність ракетних і авіаційних ударів по Україні залишається дуже високою, додали в Генштабі.

Інші новини:

новини Києва війна в Україні війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Ополченці Росії прориваються на Білгородщині: ворог заявив про "атаку танками"

Ополченці Росії прориваються на Білгородщині: ворог заявив про "атаку танками"

08:32 Світ
"Укриття просто не відкрили": киянин розповів, як загинула його дружина під час атаки 1 червня

"Укриття просто не відкрили": киянин розповів, як загинула його дружина під час атаки 1 червня

08:30 Україна
Війська РФ впадуть за декілька місяців: Арестович зробив прогноз про фінал війни

Війська РФ впадуть за декілька місяців: Арестович зробив прогноз про фінал війни

07:56 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:55

Лише 20% людей вирішать головоломку за 40 секунд: треба знайти 2 захованих предмети

08:32

Ополченці Росії прориваються на Білгородщині: ворог заявив про "атаку танками"Відео

08:31

Пригожин буде дерибанити Росію, коли там почнеться смутаПогляд

08:30

"Укриття просто не відкрили": киянин розповів, як загинула його дружина під час атаки 1 червняВідео

07:56

Війська РФ впадуть за декілька місяців: Арестович зробив прогноз про фінал війниВідео

РФ убила в Києві 3 людини, зокрема і дитину: що відомо про ракетний удар 1 червняРФ убила в Києві 3 людини, зокрема і дитину: що відомо про ракетний удар 1 червня
07:52

Кадиров боїться кидати свої сили в Україну для наступу замість "вагнерівців" - ISW

06:20

Виступив Путін, був він млявий і нуднийПогляд

05:23

Любовний гороскоп на червень 2023: яскраві почуття, курортні романи і ризик захворіти

04:35

Камалія показала, як російська ракета потрощила квартиру сестри у КиєвіВідео

Реклама
04:00

1 червня: яке сьогодні свято і хто відзначає День ангела

03:00

"Не варто чекати зменшення ударів": Коваленко розповів, що задумали росіяниВідео

02:20

"У верхівці РФ розкол": коли Путін ослабне, Пригожин його "порве" – ЯковенкоВідео

01:55

83-річний Аль Пачіно стане батьком - матуся молодша за актора на півстоліття

01:30

Як топити сало на смалець: хитрий фокус здивує стовідсотковим результатом

00:30

ЗМІ повідомили, що Земфіра стала громадянкою Франції

00:13

"Точно станеться": астролог спрогнозував прорив ЗСУ до Криму і назвав датуВідео

31 травня, середа
23:43

Всесвітньо відома співачка зізналася в аутизмі

23:33

"Вбивали євреїв і поляків": Міланович оскандалився через гасло "Слава Україні"Відео

23:31

Навіщо 2 червня перераховувати всі гроші в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

23:15

Коригувальниця Волочкова знову за своє: балерина здала Джигурду

Реклама
23:02

Скандальному ексголові Верховного Суду Князєву зменшили заставу і лишили під вартою

22:44

У кращих традиціях дев'яностих: Бужинська показала, як виглядала в 14 років

22:21

Зоровий обман: лише геній помітить човняра на найскладнішій оптичній ілюзії

22:11

Ракети і боєприпаси для Patriot: США оголосили про нову допомогу для УкраїниВідео

22:09

"Ордер на арешт": Путін сидить в РФ і не поїде на інавгурацію Ердогана

21:56

Чорновіл назвав наречену Да Вінчі "підолігархічною шмарою": соцмережі обурені

21:06

"Хочеться вірити в сильну армію": Анастасія Волочкова стала корегувальницею ЗСУВідео

20:39

"Путін оживив мертвий мозок НАТО електрошоком": Макрон шокував заявою про президента РФВідео

20:15

5 речей, які не можна робити перед дорогою: невдачі будуть іти по п’ятах

19:46

Затишшя немає, ворог гатить з артилерії: Маляр розповіла про запеклі бої за БахмутВідео

19:41

Вєрка Сердючка з мамою погризлися в київському метроВідео

19:26

"Важливі питання": Зеленський несподівано провів термінову Ставку в ОдесіВідео

19:22

"Можуть запустити ракети і дрони": Гуменюк розповіла про новий ракетний удар РФВідео

19:20

Битва за Бахмут: чому це пастка для росіян?Погляд

19:17

Як позбутися від мух в будинку: засоби-порятунок від настирливого дзижчання

18:37

Що повинно бути в машині влітку: на випадок спеки і непередбачених ситуаційВідео

18:27

Депутат Держдуми Гурулєв закликав бомбити авіацією одне з російських містВідео

18:14

Розбудили через повітряну загрозу: Путін ледь не потрапив під атаку дронів - ЗМІВідео

18:08

Фон дер Ляєн закликала союзників терміново надати Україні далекобійну зброюВідео

17:53

У Віктора Павліка серйозні проблеми зі здоров'ям: "Може припинити підіймати руку"

Реклама
17:48

В якому вигляді краще їсти оселедець: максимальна користь і поліпшення самопочуттяВідео

17:48

"Ти що, дебіл?": відомий футболіст наїхав на проросійського Ломаченка

17:37

Літо почнеться з потужної спеки: синоптик розповіла, де різко зміниться погодаВідео

17:25

Переможниця "Холостяка" Лозовицька вигуляла на курорті новий купальник

17:23

"Їжте самі своє картопляне вариво": у ДПСУ вишукано потролили білорусівВідео

16:49

Що не можна класти на ліжко: прикмети, про які варто знатиВідео

16:40

Після підтримки України: мама Наташі Корольової повернулася до Москви

16:36

Пощастить у всьому: названі найщасливіші дати в червніВідео

16:33

Коли новий імідж може принести гроші: місячний календар стрижок на червень 2023

16:31

Сосєдов знову напав на Пугачову

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти