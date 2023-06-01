"Укриття просто не відкрили": киянин розповів, як загинула його дружина під час атаки 1 червня

Дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі столиці, коли з дитиною прийшла до укриття, яке виявилося закрите.

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Ярослав втратив дружину під час ракетної атаки РФ 1 червня / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Суспільне

Вночі 1 червня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Києву із застосуванням 10 ракет Іскандер. У Деснянському районі столиці загинули три людини. Ярослав, чоловік однієї із загиблих, розповів, що жінка загинула біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито.

За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги, пише Суспільне.

За словами Ярослава, разом з дружиною і дитиною він пішов до укриття на вулиці в Деснянському районі столиці.

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"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили і все. Люди стукали, дуже довго стукали, там були жінки, діти, але ніхто не відкрив", — каже чоловік.

Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Також загинули ще дві людини, зокрма і дитина. Уламки впали на дитячу поліклініку, поруч пошкоджено будівлі.

Дивіться відео - Житель Києва розповів про ракетну атаку на Київ вночі 1 червня:

Що каже столична влада

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки. На місці вони зʼясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

"Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні та невідкладно", - написав Кличко у Telegram.

Голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков повідомив, що, за словами директора поліклініки № 3, працівник нічної зміни відкритив центральний вхід у лікарню.

"Частина мешканців опинилися в укритті, частина - ні. 3 особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту", - написав Ратніков у Facebook.

Він додав, що самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА. Викликані на доповідь всі відповідальні особи.

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько третьої ночі в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали лунати вибухи.

За останніми даними КМВА, у Деснянському районі 3 загиблих, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовані, серед них 1 дитина.

У Дніпровському районі 2 людини травмовані.

Всього: 3 загиблих, з них 1 дитина і 10 осіб травмовані, зокрема 1 дитина.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти застосували ракети малої дальності "Іскандер" проти цивільної та критичної інфраструктури Київської області.

За попередньою інформацією, 10 з 10 ракет знищені ВПС України.

Імовірність ракетних і авіаційних ударів по Україні залишається дуже високою, додали в Генштабі.

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