"Може бути нокаут": Зеленський чітко відповів за трагедію біля укриття в Києві

Так президент відреагував на трагедію, яка трапилася в ніч на 1 червня. Російські окупанти атакували Київ ракетами з ОТРК "Іскандер", всі були збиті.

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Володимир Зеленський висловився про трагедію в Києві / Колаж Главред, фото president.gov.ua, КГВА

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що всі винні у загибелі трьох людей у Києві під час нічної атаки РФ понесуть покарання.

Так президент відреагував на трагедію, яка трапилася в ніч на 1 червня. Російські окупанти атакували Київ ракетами з ОТРК "Іскандер", всі вони були збиті.

Уламки ракет впали на проїжджу частину в Дніпровському районі та біля поліклініки в Деснянському районі.

Під час прес-конференції за підсумками саміту Європейського політичного співтовариства в Молдові президент заявив, що спочатку він повернеться в Україну, щоб ознайомитися з усіма деталями.

"Скажу так, може бути нокаут", - сказав президент.

Володимир Зеленський пригрозив за трагедію в Києві / скріншот

Трагедія в Києві

У ніч на 1 червня Росія обстріляла Київ. Через падіння уламків одного зі снарядів у Деснянському районі загинули три людини - дві жінки і дитина.

Пізніше стало відомо, що загиблі намагалися потрапити в укриття, яке було закрито.

Поліція порушила кримінальні справи через інцидент, а міський голова Віталій Кличко закликав на час слідства відсторонити від виконання обов'язків голову Деснянського району.

Дивіться відео про те, навіщо президент Зеленський приїхав до Молдови:

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