"Налякаєте людей": у Запоріжжі військового не пустили випити каву через форму

Адміністратор пляжно-розважального комплексу міста відмовилась пускати чоловіка у військовій формі, бо це нібито "викличе незадоволення" у дорослих.

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У Запоріжжі військового не пустила випити каву на пляжі / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу (ілюстративне фото), скріншот з відео

У Запоріжжі українського військового зухвало відмовились пускати на територію пляжно-розважального комплексу, бо він своєю військовою формою "розлякає відвідувачів". Про це стало відомо з відео, яке знімав сам військовий. Відео вже розлетілось в Мережі.

Чоловік запевняв, що він просто хоче пройти до кафе, яке розміщене на території комплексу, та випити кави. Однак адміністратор відмовилась його пускати, посилаючись на такі "правила".

Вона боялась, що військова форма налякає батьків дітей, які відпочивали на території комплексу.

відео дня

"Ви прийшли до нас у військовій формі. У нас відпочиває 140 дітей з дорослими. Це може налякати те, що в нас люди у військовій формі. - Дітей налякати? - Не дітей, а батьків", - сказала адміністратор.

Військовий сказав, що у нього день народження, але навіть це не переконало адміністратора. Дівчина прямо сказала, що співробітники взагалі не пускають людей у військовій формі.

Адміністратор відмовилась казати, хто є власником цього комплексу.

Як відреагували у закладі

Згодом на сторінці закладу в Instagram запевнили, що українським військовим можна заходити на територію комплексу навіть у формі.

"На територію комплексу Pool&Beach можна гостям у військовій формі! Ми розуміємо, що адміністратор висловила інформацію некоректно, роботу з адміністратором проведено", - написали на сторінці закладу.

У Запоріжжі військового не пустила випити каву на пляжі / фото: скріншот

У Карпатах на одному з курортів чоловік "накинувся" на військового медика, який приїхав із Бахмута, щоб пройти посттравматичну психологічну реабілітацію. Образник цинічно сказав, що "ЗСУ - це худоба" і послав військового медика назад до Бахмута.

Нагадаємо, у Волинській області 22-річний офіцер побив 41-річного військового, який раніше отримав серйозне поранення на фронті. Чоловіка знайшли наступного дня. Внаслідок побиття він тимчасово втратив можливість ходити. У військового велика гематома на голові та рана, а також синці по всьому тілу.

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