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"Дитина втратила маму": свекруха загиблої киянки емоційно звернулася до Кличка

Альона Вороніна
1 червня 2023, 14:43 оновлено 1 червня, 14:49
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Жінка заявила, що слова деяких свідків не відповідають дійсності. Вона зазначила, що насправді ніхто не зміг потрапити в укриття під час нічної атаки.
Ракетный удар по Киеву, Виталий Кличко
Свекруха загиблої від атаки РФ жінки емоційно звернулася до Кличка/ колаж: Главред, фото: ТСН, Головне управління ДСНС України у м. Києві

Свекруха 34-річної жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару країни-агресорки Росії по Україні у ніч на 1 червня, емоційно звернулася до мера Києва Віталія Кличка. Вона закликала назвати ім’я винного у тому, що укриття, куди намагалися потрапити люди під час атаки, було зачиненим. Також жінка наголосила, що потрібно покарати не тільки охоронця, який не відмикав двері, а й тих, хто його працевлаштував.

Відповідне відео оприлюднили кореспонденти сайту ТСН.ua. Свекруха загиблої жінки наголосила, що через ситуацію, яка сталася вночі, тепер незрозуміло, куди людям ховатися разом з дітьми під час ракетних атак Росії.

"У мене невісточки немає золотої. Я розумію, що це геноцид, це Росія. А що в нас робиться, ви не знаєте? Де наші бомбосховища? Куди нам ховатися з дітками нашими? Сьогодні день дітей! Це захист дітей? Я все життя працювала, кожен день, і це – захист моєї країни? Це захист моєї онучки? Хто винний у тому, що загинула моя невістка?" – сказала жінка.

Також вона наголосила, що слова деяких свідків про те, що нібито хтось з місцевих мешканців зміг потрапити в укриття, не відповідають дійсності. Вона назвала це брехнею і зазначила, що двері поліклініки були зачинені, коли люди прибігли туди, щоб заховатися від ракетної атаки.

"Вона була молода, гарна жінка. А тепер немає в дитини мами. Охоронник, та сволота, яка закрилася. І говорили, що там половина людей зайшла, а інші не зайшли – брехня все, брехня... Скажіть, що це таке? Поліклініка закрита! Укриття, яке має бути відкрите, і вони завжди туди бігали. Як таке може бути?", — звернулася свекруха загиблої жінки до Кличка.

Дивіться відео, як свекруха загиблої внаслідок атаки РФ жінки емоційно звернулася до Кличка:

Патрульні вночі об’їжджатимуть укриття у Києві під час тривоги

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що тепер патрульні поліцейські вночі під час повітряної тривоги об’їжджатимуть укриття української столиці.

"Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі. Об’їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста, і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам", – написав Кличко у Telegram.

Правоохоронці проводять слідчі дії

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що правоохоронці проводять слідчі дії в поліклініці Деснянського району, біля якої під час ракетної атаки у ніч на 1 червня загинули двоє жінок і 9-річна дівчинка. Були порушені кримінальні справи.

У КМВА зазначають, що уламок ракети впав біля входу в медзаклад через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги. Слідство зараз встановлює, чи було закритим укриття, у яке намагалися потрапити люди.

  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА

Кличко просить відсторонити главу Деснянського району

Тим часом мер міста Віталій Кличко дав розпорядження главам районів Києва перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають голови РДА міста. Крім цього, він закликав на час слідства відсторонити від виконання обов’язків голову Деснянського району.

"Звернувся до Офісу президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обов’язків, поки триває слідство щодо того, чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей. Відстороненим має бути і керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація", – заявив Кличко.

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але є жертви та руйнування у кількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Пізніше стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився у поліклініці й не пускав людей в укриття. Про стан сп’яніння в охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві мешканці розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло.

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