Може запустити 24 ракети: Росія готує нову атаку з Чорного моря

Станом на вечір 1 червня фіксується збільшення кількості російських ракетоносіїв в акваторії.

https://glavred.net/ukraine/mozhet-zapustit-24-rakety-rossiya-gotovit-novuyu-ataku-s-chernogo-morya-10474867.html Посилання скопійоване

Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі / Колаж Главред, фото pixabay, скріншот

Росія зосередила в Чорному морі чотири носії "Калібрів". Вони можуть запустити більше 20 ракет.

Як розповів речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров в Telegram, росіяни продовжують маневрування в Чорному морі, намагаючись знайти результативну тактику тероризування населення України.

Він зазначив, що станом на вечір фіксується збільшення кількості російських ракетоносіїв в акваторії. Окупанти, зокрема, вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Ессен", який може запускати "Калібри".

"Станом на 18:00 в морі два надводних і два підводних ракетоносія. Загальний залп може досягати 24 ракет типу "Калібр", - уточнив Назаров.

Ракетна атака РФ на Україну

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. РФ атакувала столицю дронами і ракетами. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Російські окупанти завдали чергового удару по Львівській області. Над Золочівським районом ППО збило ворожу ракету. Таким чином російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою.

У ніч на 28 травня у Києві всю ніч лунали вибухи - росіяни атакували столицю України дронами-камікадзе. Київ пережив наймасовішу з початку повномасштабного вторгнення РФ атаку дронами.

Окупанти вдарили по Одеській області, у порту спалахнула пожежа. У небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївщиною – аж три дрони типу Shahed-131/136.

Дивіться відео про те, як українські сили ППО відбили балістичні ракети:

Читайте також: