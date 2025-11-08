Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях слона за 29 секунд

Віталій Кірсанов
8 листопада 2025, 05:50
16
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, готові до наступного випробування? Погляньте на дві картинки слона, що п'є воду. На перший погляд вони здаються однаковими, але придивіться уважніше. На зображенні ховаються 3 крихітні відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 29 секунд? Давайте перевіримо, наскільки ви пильні!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, в той час як складні відмінності важко виявити, і для їхнього вирішення потрібна відмінна спостережливість.

Читачі повинні добре зосередитися, щоб знайти відмінності між двома картинками.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

01:32Україна
Пряме попадання: у Дніпрі росіяни вдарили Шахедом у багатоповерхівку

Пряме попадання: у Дніпрі росіяни вдарили Шахедом у багатоповерхівку

01:03Війна
У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

23:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця року

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця року

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

Китайський гороскоп на завтра 8 листопада: Кроликам - образа, Мавпам - загроза

Китайський гороскоп на завтра 8 листопада: Кроликам - образа, Мавпам - загроза

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Зимова мода 2026: які шуби і пальта стануть конкурентами пуховиків

Зимова мода 2026: які шуби і пальта стануть конкурентами пуховиків

Останні новини

06:10

Як РФ ганьбиться у війні в Україні

05:58

Гороскоп на завтра 9 листопада: Овнам - доленосна зустріч, Дівам - втрати

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях слона за 29 секунд

05:15

Одним рядком: зрадниця Ані Лорак раптово згадала про матір

04:23

Поверхні заблистять чистотою: хитрий трюк, як відмити жирні плями на кухні

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
03:35

Три знаки зодіаку "купатимуться" в грошах уже ось-ось: хто казково розбагатіє

02:32

Розкрито секрет стародавнього мегапам'ятника мая: причина будівництва вражає

01:45

Скупердяї та трудоголіки: 5 міфів про Дів, у які легко повірити

01:32

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Реклама
01:03

Пряме попадання: у Дніпрі росіяни вдарили Шахедом у багатоповерхівку

00:30

Готуйтесь до сплеску щастя: скоро доля винагородить трьох знаків зодіаку

00:27

Під суворою забороною: що не можна підключати до повербанка

07 листопада, п'ятниця
23:35

Росіяни запустили Калібри і Кинджали по Україні: куди летять

23:26

У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

23:24

Як підготувати авто до зими - сім речей, які потрібно обов'язково перевірити

23:21

Кого Тарас Цимбалюк відправив додому з проєкту "Холостяк"

22:54

Росіяни атакували Харківщину: КАБи вдарили по АЗС, постраждали людиФото

22:23

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

22:19

Зеленський призначив нового командувача безпілотних систем ППО - хто ним став

22:17

Інтернет стане швидкісним: один трюк змусить Wi-Fi "літати" як ракетаВідео

Реклама
21:50

Трамп розхвалив Орбана і вирішив закрити очі на "пару проблем" УгорщиниВідео

21:46

Як страх перед магією перетворився на сатиру: феномен "Конотопської відьми"

21:18

Психологічний тест Люшера по кольорах: чого саме вам найбільше не вистачаєВідео

21:13

Орбан відповів Трампу, чи може Україна виграти війну

21:12

"У нас у селі "таке" подушило курей": українці висміяли страшне фото Лорак

21:02

Ігнорувати не можна: який індикатор в авто сигналізує про серйозну проблему

20:55

Про бруд і запах можна забути: геніальний спосіб швидкого очищення мікрохвильовкиВідео

20:52

Карта України може змінитися: які області можуть зникнути чи з’явитися

20:49

З посудомийки на діву: божевільне перевтілення 72-річної українки

20:26

Як українською сказати "собутыльник" - правильні варіанти знають одиниціВідео

20:16

Зеленський відповів Лукашенку на його "запрошення" українців до Білорусі

20:11

Відомий співак-путініст став жертвою підтримки Путіна

20:07

Чи вийде євро за межі 50 гривень: українцям назвали курс валют з понеділка

19:56

Лютий холод дарма: один простий трюк зігріє квартиру за копійкиВідео

19:48

Пристрасті розпалюються: учасниці "Холостяка" повстали проти Діани Зотової

19:35

Один на все море: чому лише Зміїний став справжнім островом

19:11

В усіх областях України вимикатимуть світло: відомі графіки на 8 листопада

19:10

Навіщо Орбан поїхав на уклін до ТрампаПогляд

19:04

"Шукаємо ботанів, а не тигрів": Мадяр у відео оригінально закликав приєднуватися до Сил Безпілотних Систем актуально

19:01

Секрет сантехніків розкрито: злив каналізації прочиститься за лічені секундиВідео

Реклама
18:58

"На що мені жити?": через збій у ПриватБанку люди залишилися без грошей

18:20

Квитки на рейси в Україні теж купуватимуть через Дію: в УЗ назвали терміни

18:08

"Ціль номер один": Зеленський назвав місто, яке РФ хоче взяти будь-якою ціноюВідео

18:01

Сайт УНІАН вже понад рік утримує першість у новинному диджитал сегменті України новини компанії

17:59

"Потрібно готуватися": Зеленський попередив про непросту зиму через атаки РФВідео

17:57

Миші втечуть назавжди: простий засіб із кухні розв'яже проблему за нічВідео

17:55

Спецпризначенці СБУ утилізують росіян біля Покровська у промислових масштабах. Це результат системної роботи, - експерт

17:54

Рекордні втрати РФ, успіхи ЗСУ та відповідь Орбану – головні заяви ЗеленськогоВідео

17:54

Захист від дронів: Зеленський анонсував важливу програму

17:31

"Ніколи не бачили такого": чим українська картопля дивувала англійців 300 років томуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти