США готові передати Україні ATACMS великої дальності, чекають лише рішення Конгресу - NBC News

Досі США надали Україні лише старіші системи ATACMS середньої дальності.

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У Байдена схиляються до постачання Україні ракет великої дальності - NBC News / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Якщо Конгрес США схвалить законопроєкт допомоги для України, то в одному з перших пакетів будуть ракети ATACMS великої дальності, які здатні вразити тимчасово окупований Крим. Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

За словами двох американських чиновників, після кількох місяців запитів з боку українських чиновників адміністрація Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності.

Наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні системи, відомі як ATACMS, але досі вони надали лише старіші системи ATACMS середньої дальності. Тепер, за словами чиновників, США схиляються до відправки версії ракети більшої дальності, яка дозволить Україні завдати удару далі всередині контрольованого Росією Кримського півострова.

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Але питання фінансування США поставок зброї в Україну залишається невизначеним через протидію з боку колишнього президента Дональда Трампа та його союзників-республіканців у Конгресі.

Представники Міністерства оборони повідомили NBC News, що у США обмежений запас ATACMS і що вони навряд чи відправлять їх в Україну без фінансування поповнення американських запасів.

За словами двох американських чиновників, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити системи ATACMS дальньої дії в один із перших пакетів військової допомоги. У США також є боєприпаси та артилерія, які готові негайно відправити в Україну після ухвалення фінансування.

Чиновники не виключили, що вони можуть попросити союзників надати Україні ракети і поповнити запаси ATACMS.

Білий дім поки не відповів на запит NBC News про коментар.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Республіканці блокують військову допомогу Україні

Законопроєкт про військову допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, ймовірно, не буде розглянуто до середини березня. Про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол.

Президент США Джо Байден розкритикував Джонсона і закликав винести документ на розгляд у Палаті представників "негайно". Байден заявив, що підтримка законопроєкту означає протистояння російському диктатору Путіну.

У Білому домі також заявили, що члени Республіканської партії США стали на бік Дональда Трампа і підіграють його політичним інтересам у президентських перегонах. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи той факт, що республіканці блокують проєкт додаткового фінансування України.

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