Польща готова поповнити авіапарк України: Навроцький назвав умову передачі МіГ-29

Польща допускає обмін з Україною МіГів-29 на антидронові технології.

https://glavred.net/ukraine/polsha-gotova-popolnit-aviapark-ukrainy-navrockiy-nazval-uslovie-peredachi-samoletov-10725530.html Посилання скопійоване

Польща допускає обмін з Україною МіГів-29 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Передача винищувачів МіГ-29 не суперечить політиці Польщі

Україні необхідні винищувачі радянського зразка

Польща допускає передачу українській стороні винищувачів МіГ-29 в обмін на антидронові технології. Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

"Так, після вирішення формальних питань, думаю, що це питання буде вирішено", - заявив Навроцький. відео дня

Навроцький вважає, що обмін винищувачів МіГ-29 на антидронові системи не суперечить політиці Польщі.

Зеленський зі свого боку пояснив, для чого Україні винищувачі радянського зразка.

"Коли у вас щоденна війна, кожен пілот - це великий дефіцит. А навчання і тренування пілота - це роки. І питання не в тому, що в нас немає F-16 - ви забираєте з поля бою досвідченого пілота і відправляєте його за кордон, витрачаєте рік, десь вісім місяців, десь півтора року для того, щоб цей пілот повернувся на F-16", - пояснив він.

За його словами, різниця між F-16 і МіГ-29 для України тільки в тому, "щоб не втрачати нашого пілота".

"На МіГ вчитися не потрібно, тому що наші люди навчені. У чому і був запит. Питання не в дефіциті літаків, питання в дефіциті пілотів", - додав український президент.

Інфографіка: Главред

Передача Україні польських МіГ-29 - новини за темою

Польща хоче отримати доступ до окремих безпілотних і ракетних технологій України в обмін на літаки МіГ-29. На даний момент тривають переговори з українською стороною. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил Польщі.

На початку повномасштабної війни Україна неодноразово і наполегливо просила Варшаву передати винищувачі МіГ-29. Однак цій ініціативі заважала позиція Сполучених Штатів. Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів в інтерв'ю

Як повідомляв Главред, 1 листопада 2024 року глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів на заяву Володимира Зеленського про відмову Варшави передати МіГ-29. Він підкреслив, що Польща - прифронтова держава, якій також загрожує Росія, тому "не все можливо".

Читайте також:

Винищувач МіГ-29 МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum - "Точка опори") - радянський і російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Був розроблений у 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені А. І. Мікояна, передає Вікіпедія. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей у простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на тлі землі, в тому числі в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред