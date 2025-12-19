Рус
Чому 20 грудня не можна купувати взуття: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
19 грудня 2025, 15:16
Існує повір'я, що купівля взуття 20 грудня може немов "вкоротити" власне життя, тому краще утриматися від таких покупок.
Яке 20 грудня свято
Яке 20 грудня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 20 грудня
  • Прикмети 20 грудня
  • Що можна і не можна робити 20 грудня

У суботу, 20 грудня, у православному календарі день пам'яті святого священномученика Ігнатія Богоносця. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Ігнатій народився, ймовірно, в Сирії або Малій Азії, приблизно наприкінці I століття. Він був учнем апостола Іоанна Богослова і вважався одним з Апостольських Отців, тобто тих, хто безпосередньо пов'язаний з апостолами Христовими. Ігнатій став єпископом Антіохійської церкви, яка на той час була одним із найважливіших центрів християнства.

Ігнатій активно проповідував християнство серед язичників і євреїв, організовував громади віруючих і підтримував зв'язки між ними. Він підкреслював єдність церкви, роль єпископа і важливість догматичної вірності. Йому приписують сім відомих листів до різних християнських громад (Рим, Ефес, Смірна, Філадельфія, Магнезія, Тралія, Полікарп), у яких він закликає до стійкості у вірі, єдності та любові до Бога.

Ігнатія заарештували під час гонінь на християн за імператора Траяна (98-117 роки). Його везли з Антіохії до Риму для смертної кари. Дорогою Ігнатій залишав листи християнам, у яких висловлював готовність віддати своє життя за Христа. У Римі його кинули на поталу левам у Колізеї, що стало його мучеництвом і свідченням віри.

Прикмети 20 грудня

  • Легкий мороз і ясна погода - зима буде м'якою і короткою.
  • Туман - до відлиги.
  • Замерзлі річки 20 грудня - зима буде стійкою.

Що не можна робити 20 грудня

Цього дня за народними віруваннями існують певні заборони: не слід ні позичати, ні давати гроші в борг, інакше можна провести рік у фінансових труднощах. Також існує повір'я, що купівля взуття цього дня може немовби "вкоротити" власне життя, тому краще утриматися від таких покупок.

Що можна робити 20 грудня

У православне свято віряни звертаються до святого Ігнатія Богоносця з молитвами, просячи його про захист від пристріту і злих сил, підтримку в справах і сімейне благополуччя. Йому також моляться за тих, хто віддалився від віри, просячи допомоги в поверненні до духовного шляху. Вірування стверджують, що святий охороняє дім, тому його просять оберігати оселю від будь-яких небезпек і проблем.

Також варто прочитати:

