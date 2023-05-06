"Аж до втрати влади Путіним": Жданов розповів, чим загрожує Кремлю парад на Красній площі

Громадська думка в країні-агресорі Росії після удару БПЛА по Кремлю вже захиталася, зазначив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

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Події на параді 9 травня в Москві можуть призвести до втрати Путіним влади - Жданов / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Парад 9 травня у Москві на Красній площі після інциденту з ударом безпілотника по Кремлю можуть і скасувати. Якщо захід не скасують, можливі події, розвиток яких здатний призвести до втрати Володимиром Путіним влади в агресорі Росії. Достатньо буде того, якщо під час параду на площі пролетить дрон з українською символікою. Громадська думка в РФ вже захиталася. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що парад 9 травня в Москві на Красній площі можуть і скасувати. Якщо не скасують, на росіян чекають сюрпризи.

За словами експерта, можливі різні події, такі як проліт безпілотника на Красній площі з українською символікою. Подібні прецеденти можуть призвести до втрати Путіним влади.

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"Це може призвести до найбільш непередбачуваних наслідків, аж до втрати влади Путіним. Тому що буде дуже багато охочих просто пролетіти дроном з українською символікою, з прапорцем, над Красною площею. Цього буде достатньо: якщо так станеться, Путіну – кінець, просто встав і вийшов. Адже вже зараз громадська думка захиталася – як так, якщо навіть уже на самого Путіна замахнулися. А якщо на Красну площу під час головного параду Росії прилетить дрон з українською символікою (навіть якщо це будемо не ми, а російські спецслужби), це може стати тим самим "чорним лебедем", який допоможе російському суспільству зробити крок від любові до ненависті. Тоді російський народ і скаже: "Король же голий!"- підкреслив Олег Жданов.

Безпілотники атакували Кремль

Агресор Російська Федерація 3 травня звинуватила Україну в, мовляв, "спробі нанесення удару по Кремлю і замаху на главу РФ Путіна".

У Москві повідомили про атаку кремлівської резиденції Путіна нібито "українськими безпілотниками". У Мережі опублікували відповідні кадри. Відомо, що Путіна в момент атаки в будівлі не було.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спростував відомості Кремля і сказав, що Україна до атаки непричетна.

За словами чиновника, ситуація вказує на підготовку Москви до масштабного теракту або активізацію російського підпілля.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що Україна не атакувала ані Кремль, ані Путіна. На думку глави держави, Москва у всьому звинувачує Київ через поразки на полі бою і провали планів щодо окупації української держави.

Дивіться відео про те, як невідомий БПЛА вдарив по Кремлю

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