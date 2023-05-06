Комплекси С-300 в обмін на газ з Росії: Резніков розповів про велику помилку Києва в минулому

Агресор Росія завдає ударів по Україні, застосовуючи, в тому числі, і ті озброєння, які Київ свого часу передав Москві, зазначив Олексій Резніков.

https://glavred.net/politics/kompleksy-s-300-v-obmen-na-gaz-iz-rossii-reznikov-rasskazal-o-bolshoy-oshibke-kieva-v-proshlom-10468234.html Посилання скопійоване

Україна віддавала свої комплекси С-300 Росії в обмін на газ, це величезна помилка - Резніков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Україна в минулому в обмін на газ з Росії віддавала Москві зенітно-ракетні комплекси, ракети та інше озброєння. Київ зробив шалену помилку, а країна-окупант застосовує, в тому числі, і передані їй колись кошти у війні проти української держави. Тепер потрібно виправляти ситуацію. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю проекту журналіста Дмитро Комарова Рік. За кадром він розповів про те, що в минулому Україна припустилася великої помилки, коли розраховувалася за газ з Росією різним озброєнням. Тепер українській державі потрібно нарощувати своє ППО.

"Ми, свого часу, зробили божевільну помилку, як країна. Ми за російський газ розраховувалися комплексами С-300, ракетами і так далі", - сказав Резніков.

відео дня

Також він додав, що тепер країна-агресор РФ застосовує всі ці засоби проти України під час війни.

Олексій Резніков підкреслив, що не готовий оцінити, чи була така формула розрахунку за газ помилкою або злочином. Однак міністр припустив, що Україна на той час не вірила в напад Росії.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ з метою звільнення своїх територій.

За словами глави держави, Київ має намір повернути і Крим. Успіх українських військ залежить від військової підтримки Заходу.

Днями у Росії прогриміли вибухи, інциденти сталися в Брянській області, Краснодарському краї і під Санкт-Петербургом.

На Брянщині був атакований військовий аеродром, на Тамані горіла нафтобаза, а в Ленінградській області на найбільшій військовій базі, де раніше були бойові вертольоти, фіксували загоряння.

У Кремлі звинуватили Україну в нібито спробі "вдарити безпілотниками" по резиденції Путіна. У Мережі з'явилися кадри, як невідомий БПЛА завдає удару по Кремлю. Пропагандисти також уточнили, що кремлівського директора Путіна на той момент в будівлі не було.

Дивіться відео про те, як Мусієнко назвав сценарій окупантів РФ щодо контрнаступу ЗСУ

Інші новини: