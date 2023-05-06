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Окупантів у Мелітополі охопила паніка: спалюють документи та обговорюють втечу - мер

Андрій Ганчук
6 травня 2023, 08:59 оновлено 6 травня, 09:04
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Росіяни вивозять із захопленого Мелітополя комп'ютерну техніку, а "керівництво" місцевої лікарні обговорює втечу з міста, зазначив Іван Федоров.
Мелітополь, Федоров
Окупанти Росії влаштували метушню у Мелітополі і обговорюють втечу - Федоров / Колаж : Главред, фото: скріншот YouTube, відкриті джерела

У Мелітополі Запорізької області окупанти агресора Росії та колаборанти вивозять комп'ютерну техніку та спалюють документи. У лікарні достроково виписують пацієнтів, а серед так званого "керівництва" обговорюють втечу. Про це заявив мер міста Іван Федоров.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що загарбники РФ поспіхом пакують комп'ютерну техніку і вивозять її на російську територію. Деякі документи спалюються дотла.

"Не менше метушаться і в будівлі окупаційної військової поліції — увесь день мішками палять документи", - зазначив мер.

відео дня

За його словами, у мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування відбулися екстрені "збори керівництва". Там достроково виписують пацієнтів з травматології та обговорюють втечу з міста.

Раніше Іван Федоров заявив, що у російських окупантів в Мелітополі почалася паніка. У місті черги з машин загарбників на заправках.

КонтрнаступЗСУ

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ підуть у контрнаступ для звільнення своїх територій.

Армія проводитиме операцію з повернення Кримського півострова. За словами Зеленського, успіх залежить від військової підтримки країн західного світу.

Агресор Росія поширює різні вкидання про контрнаступ сил оборони України.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначила, що зараз потрібно дотримуватися інформаційної тиші, а Генштаб ЗСУ повідомить потрібні відомості в певний час.

В американському Інституті вивчення війни повідомили, що окупаційні війська РФ, ймовірно, відмовилися від спроб наступу на Бахмут Донецької області. Рішення могло бути ухвалено на тлі очікування контрнаступу ЗСУ.

Дивіться відео про те, як Мусієнко розкрив плани окупантів РФ на контрнаступ ЗСУ

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