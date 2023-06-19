Пасажир поїзда УЗ чіплявся до дівчини з поцілунками, провідник відмовився її пересадити

Євгенія Карпюк заявила, що до неї чіплявся сусід по купе в поїзді Львів - Київ. Дівчина була готова стояти в коридорі 4,5 години, які залишалося їхати.

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Євгенія Карпюк розповіла про неприємний інцидент в поїзді УЗ / Колаж: Главред, фото: Instagram evgeniyakarpiuk

Навколо компанії Укрзалізниця знову розгорівся скандал. Пасажирка поскаржилася на те, що провідник відмовився пересадити її в інше купе через чоловіка, який робив їй непристойні пропозиції. В УЗ кажуть, що конфлікт між пасажирами виник через російську мову, та проводять службове розслідування.

Інцидент стався 8 червня в поїзді Львів-Київ. Євгенія Карпюк заявила, що до неї чіплявся сусід по купе. За її словами, пасажир поводився неадекватно і робив натяки сексуального характеру.

Як розповіла дівчина в Instagram, вона сіла у вагон поїзда в Хмельницькому, в її купе вже спав чоловік. Інші місця були вільні.

"Він прокидається і каже: "О, бог послав мені жінку. Можна вас потім поцілувати? Ви така маніячна", - розповіла Євгенія.

Дівчина одразу взяла свої речі та відповіла, що зараз йде до провідника, а потім викличе поліцію. Пасажир заявив, що вона може нікуди не йти, адже він сам "полковник у відставці".

В Укрзалізниці пасажир чіплявся до дівчини / Фото: instagram.com/evgeniyakarpiuk

"Коли я почала кричати, що зараз, в ті часи, коли стільки нормальних чоловіків, хлопців молодих, щодня гинуть на фронті, ось такі у вишиванці дозволяють собі вести такі розмови. Він сказав, що він кіборг, стояв за аеропорт рік і тому має право. Потім, коли він уже ходив і розбудив весь вагон, сказав: "А що мені потрібно було робити? Я прокинувся, а вона лежить як розщепенка", – каже Євгенія.

За словами дівчини, коли вона звернулася за допомогою до провідника, той не відреагував належним чином. Вона збиралася стояти в коридорі 4,5 години, які залишилося їхати до Києва.

В результаті Євгену прихистили дівчата з сусіднього купе.

"Три дівчинки мене просто врятували, пустили до себе в купе. Єдині люди, які відреагували у вагоні. Їхала частково на чужому ліжку, частково на своїй валізі", - розповіла пасажирка.

"Він (провідник, - ред.) підійшов і зажадав здати йому постільну білизну за дві години до мого прибуття. Я не зрозуміла, чому я повинна була це робити за дві години до Києва. А потім він зайшов до нас в купе, де були тільки дівчатка і сказав: "Скоро таких кіборгів з війни повернеться дуже багато, і у них у всіх з кукухою буде не все в порядку, і такі ситуації будуть траплятися на кожному кроці", — розповіла пасажирка.

В УЗ почали службове розслідування

Після інциденту Євгенія звернулася зі скаргою в Укрзалізницю.

"І я не кажу, що провідник винен, а чоловік - ні. Просто, на жаль, у нас в країні поки що нереально притягнути до відповідальності тільки за пропозицію "поцілувати". Треба дочекатися, коли тебе зґвалтують або поб'ють", – пояснила Євгенія.

В Укрзалізниці почали службове розслідування. Євгенія розповіла, що з нею зв'язалися співробітники УЗ і повідомили, що зареєстрували скаргу і розберуться в ситуації. Їй також пояснили, що провідник після будь-якого звернення зобов'язаний змінити пасажиру купе, вагон або, якщо все зайнято, надати своє місце.

Водночас поїзна бригада розповіла свою версію конфлікту між пасажирами. За словами провідника, все почалося з того, що пасажирка спілкувалася російською. Євгенія це заперечує і стверджує, що про мову у вагоні мова навіть не йшла.

Як йдеться в повідомленні УЗ, якщо версія провідника не підтвердиться, до нього будуть застосовані дисциплінарні заходи.

В УЗ проводять службове розслідування / Фото : instagram.com/evgeniyakarpiuk

Чоловіка впізнали в Мережі

Чоловіка, який чіплявся до дівчини у вагоні, впізнали підписники Євгенії в Instagram.

"Він зі Львова. Навіть район, де він живе, знаємо. У Львові він себе теж веде неадекватно. Дуже сподіваюся, що його впізнали і його родичі теж", – каже пасажирка.

Чоловіка, який чіплявся до дівчини, впізнали в Мережі / Фото: instagram.com/evgeniyakarpiuk

Укрзалізниця запустила перші жіночі купе

Тим часом компанія Укрзалізниця запустила жіночі купе. Вагон для жінок має потяг сполученням Трускавець-Дніпро.

Жіноче купе поки що на цьому рейсі поїзда №42 одне. В даний час квитки доступні на 30 червня і 1 липня. Придбати їх до такого купе можна лише в мобільному додатку УЗ. Коштує квиток у вагон № 8 678 гривень - як і в звичайному купейному.

У поїзді УЗ військового прогнали в тамбур через "поганий запах"

Як повідомляв Главред, в середині листопада в поїзді Укрзалізниці стався скандал. Військового, який їхав у відпустку зі служби в Донецькій області додому, вигнали в тамбур, тому що "він погано пахне". Захисник України був змушений провести там сім годин.

Інцидент швидко набув розголосу в мережі та викликав шквал обурень українців.

В УЗ заявили, що буде організований "тренінг для стюардів з дбайливого і уважного ставлення до захисників". Військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд і придбати ще один.

Пізніше стало відомо, що український військовий, якого при поверненні додому вигнали в тамбур в поїзді Укрзалізниці, знову поїхав на фронт.

Захисник України пробув у відпустці всього лише дев'ять днів. До цього він був на фронті з самого початку повномасштабного вторгнення.

Дивіться відео - Військового вигнали в тамбур через запах. Скандал пояснила психолог:

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