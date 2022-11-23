Захисник України, якого вигнали в тамбур в поїзді УЗ, знову поїхав на фронт

Захисник України був змушений їхати в тамбурі / Фото instagram.com/liubaoligradska

Український військовий, якого при поверненні додому вигнали в тамбур у поїзді Укрзалізниці, знову поїхав на фронт.

Захисник України пробув у відпустці всього лише дев'ять днів. До цього він був на фронті з самого початку повномасштабного вторгнення.

"Зараз батько вже на фронті. У нього була відпустка, дев'ять днів з урахуванням часу на дорогу", - розповіла ТСН дочка військового Любов.

Як повідомляв Главред, в середині листопада в поїзді Укрзалізниці стався скандал. Військового, який їхав у відпустку зі служби Донецької області додому, вигнали в тамбур, тому що "він погано пахне". Захисник України був змушений провести там сім годин.

Інцидент швидко набув розголосу в мережі та викликав шквал обурень українців.

В УЗ заявили, що буде організований "тренінг для стюардів з дбайливого і уважного ставлення до захисників". Військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд і придбати ще один.

Раніше в Грузії пасажири маршрутки посварилися з сім'єю росіян через те, що ті вигукували "Слава Росії". Після словесної перепалки росіяни були змушені вийти з громадського транспорту.

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