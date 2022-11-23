Захисник України, якого вигнали в тамбур в поїзді УЗ, знову поїхав на фронт

Український військовий пробув у відпустці всього лише дев'ять днів. До цього він був на фронті з самого початку повномасштабного вторгнення.
Український військовий, якого при поверненні додому вигнали в тамбур у поїзді Укрзалізниці, знову поїхав на фронт.
Захисник України пробув у відпустці всього лише дев'ять днів. До цього він був на фронті з самого початку повномасштабного вторгнення.
"Зараз батько вже на фронті. У нього була відпустка, дев'ять днів з урахуванням часу на дорогу", - розповіла ТСН дочка військового Любов.
Як повідомляв Главред, в середині листопада в поїзді Укрзалізниці стався скандал. Військового, який їхав у відпустку зі служби Донецької області додому, вигнали в тамбур, тому що "він погано пахне". Захисник України був змушений провести там сім годин.
Інцидент швидко набув розголосу в мережі та викликав шквал обурень українців.
В УЗ заявили, що буде організований "тренінг для стюардів з дбайливого і уважного ставлення до захисників". Військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд і придбати ще один.
Раніше в Грузії пасажири маршрутки посварилися з сім'єю росіян через те, що ті вигукували "Слава Росії". Після словесної перепалки росіяни були змушені вийти з громадського транспорту.
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