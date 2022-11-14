Захисник України сім годин їхав стоячи: в поїзді УЗ військового прогнали в тамбур через 'поганий запах'

Захисник України був змушений їхати в тамбурі / Фото instagram.com/liubaoligradska

В поїзді Укрзалізниці вигнали в тамбур військового, який повертався у відпустку зі служби в Донецькій області додому, тому що "від нього погано пахне". Захисник України був змушений провести там сім годин.

За словами дочки військовослужбовця, провіднику на нього поскаржилися двоє чоловіків, які сиділи поруч.

Інцидент стався 11 листопада в поїзді Інтерсіті сполученням Дніпро - Київ.

"Замість того, щоби приймати подяку від людей, яких він боронить, дуже "ввічлива" провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там, тому що від нього погано пахне", - розповіла на своїй сторінці в Instagram засновниця благодійного фонду Країна нескорених Любов Оліградська.

Фото instagram.com/liubaoligradska

"Війна не пахне фіалками і люксовими духами, вона пахне потім кров'ю і смертю! Всі військові, які захищають нашу державу, роблять все можливе і неможливе, щоб ніхто з нас не знав цього запаху! І це неприпустимо, щоб люди, які купили квиток, йшли спати в тамбур, а тим більше ті, які захищають нас з вами", - додала вона.

Фото instagram.com/liubaoligradska

В Укрзалізниці прокоментували ситуацію так:

"Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили у "поганому запаху" і виставили в тамбур вагона (...) наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію та не помітили конфлікту, дозволивши захиснику провести поїздку в тамбурі".

В УЗ додали, що буде організований "тренінг для стюардів з дбайливого і уважного ставлення до захисників, тому що їм вистачає стресу за межами поїзда".

"Якщо схожа ситуація трапиться на ваших очах, ми просимо повідомити про неї негайно – начальнику поїзда, контактному центру або прямо в месенджері – і будемо реагувати блискавично", - йдеться у повідомленні.

За словами Оліградської, військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.

Однак українці залишилися незадоволені вирішенням конфлікту і вимагають звільнити провідницю.

"Окей, тренінги проводите. А зі стюардом була проведена хоча б бесіда? Вже не кажу про те, що її за таке ставлення слід звільнити"

"Негайно встановити всіх цих ганебників з Дніпра і нехай розкажуть публічно, чим їм пахло не так... імена та прізвища їхні в Укрзалізниці точно є... ганьба всім причетним до цього"

"Потрібно звільнити даного працівника.... І щоб цей працівник публічно попросив вибачення у Героя"

"А де взагалі вибачення, з приводу цієї ситуації? Вибачення перед людиною, яка опинилися в неприємній ситуації, за вашими словами, хоча це дуже м'яко сказано"

Як повідомляв Главред, у січні 2022 року пасажири поїзда компанії Укрзалізниця заявили про те, що під час поїздки у вагонах грала низькопробна російська попса.

Раніше в одному з вагонів поїзда Лисичанськ-Ужгород тамбур засипало снігом, а в поїзді сполученням Рахів-Одеса в одному з плацкартних вагонів стався прорив труби, внаслідок чого салон виявився залитий водою.

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