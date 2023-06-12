Укрзалізниця запустила перші жіночі купе: квиток коштує 678 грн

Компанія "Укрзалізниця" запустила жіночі купе. Вагон для жінок має потяг сполученням Трускавець-Дніпро.
"Укрзалізниця" запустила жіночі купе. Поїзд 42 "Трускавець-Дніпро" на 30 червня має один жіночий вагон", - про це повідомив у Facebook колишній робітник УЗ, блогер Олександр Рудоманов. Квитки доступні у застосунку.
Жіноче купе поки що на цьому рейсі потяга №42 одне. Наразі квитки доступні на 30 червня та 1 липня. Придбати їх до такого купе можна лише у мобільному застосунку "Укрзалізниці". Коштує білет до вагону №8 678 гривень - як і у звичайному купейному.
Водночас на сайті "УЗ" квитки у жіноче купе не доступні. Вагону №8 у переліку немає.
Дивіться відео про те, як Укрзалізниця запроваджує жіночі вагони:
Нагадаємо, що в Україні готують запуск пасажирських вагонів з "жіночими купе". В Укрзалізниці заявили про намір допомогти жінкам відчувати себе комфортніше і безпечніше. Жіночими купе зможуть скористатися жінки, мами з дітьми до 6 років будь-якої статі і жінки-трансгендери.
У поїзді УЗ військового прогнали в тамбур через "поганий запах". Укрзалізниця потрапила в скандал. У поїзді Інтерсіті сполученням Дніпро - Київ пасажири вигнали в тамбур військового, а провідниця "не помітила конфлікту".
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